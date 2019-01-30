Tết là dịp để gia đình sum họp, đoàn viên, thế nhưng 3 đứa trẻ trong câu chuyện dưới đây lại vĩnh viễn không còn hơi ấm của mẹ nữa.

Rạng sáng 25/1, chị Đỗ Thị Duyên (35 tuổi, ngụ phường Phước Lộc, thị xã Lagi, Bình Thuận) đang cùng chồng đánh bắt cá trên biển Lagi thì bất ngờ gặp tai nạn, bỏ lại 3 con thơ dại. Chứng kiến những đứa trẻ đeo vành khăn tang trên đầu, miệng vẫn ngây ngô hỏi "sao mẹ ngủ lâu vậy", người thân và hàng xóm chẳng thể cầm được nước mắt. Trước sự mất mát quá lớn, anh Phạm Duy Sơn (chồng chị Duyên) phải tạm gác nỗi đau, gồng mình lo trọn vẹn lễ tang cho vợ, làm điểm tựa tinh thần cho các con. Vợ chồng anh Sơn, chị Duyên cùng tuổi, quê ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Cưới nhau xong, vợ chồng anh chị dắt díu nhau vào thị xã Lagi lập nghiệp, mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá gần bờ. Hàng ngày, cứ khoảng 1-2 giờ sáng, khi các con còn đang ngủ say, hai vợ chồng lại ra khơi trên chiếc ghe nhỏ. Mặc dù không biết bơi nhưng vì muốn chia sẻ vất vả cùng chồng, cộng thêm hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền thuê người, chị Duyên tình nguyện lênh đênh trên biển cùng chồng.

3 đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ khiến mọi người vô cùng xót thương - Ảnh: NLĐ Nhắc đến buổi sáng định mệnh, anh Sơn vẫn ám ảnh cảnh tượng vợ chìm dần xuống dòng nước xiết, bản thân thì bất lực chẳng thể làm gì. Anh kể hôm đó khoảng 6 giờ sáng, cũng như mọi khi, 2 vợ chồng lại lênh đênh mưu sinh trên biển. Anh đang loay hoay làm việc bên trong thì nghe tiếng vợ la thất thanh, chạy ra kiểm tra thì hốt hoảng thấy chị đã rơi xuống biển. Anh lao vội xuống biển để tìm kiếm và đã ôm được vợ trong tay. Lúc này trời đang mưa, chị lại không biết bơi nên đuối sức, cứ lả dần. Hơn 30 phút ôm chặt vợ trong tay, anh nỗ lực dìu chị đến thuyền nhưng bất lực vì dòng nước đã đẩy thuyền ra xa. Thấy chồng sắp kiệt sức, chị Duyên nói nếu cứ dùng dằng như vậy cả hai sẽ chết giữa biển, chị rút tay ra khỏi tay chồng. Sau đó anh Sơn bất tỉnh và được một thuyền cá cứu sống.

Sau đám tang vợ, anh Sơn lại tiếp tục đi biển kiếm sống. Con của anh được giao cho ông bà nội chăm sóc. Cha mẹ anh tuổi đã cao, không còn khả năng lao động lại phải chăm một người con bệnh liệt giường hơn 20 năm nay. Hơn 5 ngày sau cái chết của mẹ, bé Bảo Duy (6 tuổi) vẫn ngây ngô thúc giục những người xung quanh: "Sao mẹ con ngủ lâu vậy? Mở hộp gỗ lên để cho mẹ con dậy!". Hai anh Duy Hưng (11 tuổi) và Duy Việt (9 tuổi) dường như đã biết mẹ sẽ mãi mãi không trở về nữa nên cứ ngẩn ngơ, ai hỏi gì cũng chẳng nói. Cứ đến tối, 3 đứa trẻ lại lấy mền gối, quần áo của mẹ ra ôm ấp, đắp lên người rồi mới chịu ngủ. Lâu lâu nhớ mẹ quá, chúng lại ra nằm trước bàn thờ nhìn lên di ảnh của mẹ, thẫn thờ: "Con nhớ mẹ quá, nhìn hình cho đỡ nhớ". Bà Tám (hàng xóm) nhận xét vợ chồng anh Sơn rất hiền lành, chịu thương chịu khó. Cuộc sống nghèo khổ nhưng chẳng bao giờ vắng tiếng cười vì hai vợ chồng rất thương yêu nhau, nguyện đồng cam cộng khổ. Tết đang đến rất gần nhưng nhà anh Sơn vẫn trống huơ trống hoác, 3 đứa trẻ thiếu hơi ấm của mẹ cũng không đòi mua quần áo mới. Hơn ai hết chúng cảm nhận được sự lo âu, khắc khoải khi nhìn những bước chân xiêu vẹo của cha mỗi rạng sáng hướng ra biển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-roi-xuong-bien-tu-nan-ngay-giap-tet-3-con-tho-deo-khan-tang-than-tho-mo-hop-go-cho-me-con-day-di-313544.html