Mẹ nữ sinh giao gà: 'Tôi không nợ tiền Vi Văn Toán, cũng không quan hệ gì với đám nghiện đó'

Tính đến hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh. Cả 8 nghi can nam đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự, cấu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin thất thiệt nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Khi bị bắt, các nghi phạm tỏ ra lì lợm, không hợp tác và quanh co chối tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang đấu tranh lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Tuy nhiên sáng nay (7/4), trao đổi với Báo Đất Việt, bà H. đã khẳng định không mượn tiền của Toán, cũng không dính dáng gì đến nhóm đối tượng nghiện ngập kia.

Mới đây theo Bảo vệ pháp luật, nghi can Vi Văn Toán (SN 1981, ngụ Điện Biên) đã khai nhận rằng bà H. (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ hắn một số tiền nhưng không trả nên hắn đã dùng tiền và ma túy thuê nhóm của Bùi Văn Công giúp hắn bắt cóc, giam giữ em Duyên ít ngày nhằm gây áp lực, bắt bà H. trả tiền cho hắn.

"Tôi không liên quan gì đến nhóm của Toán và cũng không quen biết nhóm này từ trước nên làm gì có chuyện tôi vay tiền của Toán.

Về việc tôi nợ nần, tôi phải nói rõ rằng tôi chỉ nợ một người bạn 200 nghìn đồng tiền viếng đám ma mới đây chứ không nợ 1 đồng xu nào của ai khác.

Tôi không buôn bán chất cấm hay chơi với nhóm nghiện đó. Ngoài số tiền 200 nghìn đồng đó, hiện tại tôi còn nợ ân tình của người dân sau khi sự việc đau lòng xảy ra với con gái tôi, những người đã đến thắp hương và chia buồn cùng gia đình, quan tâm, hỏi han chúng tôi", bà H. khẳng định.