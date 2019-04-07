Mẹ nữ sinh giao gà: 'Tôi không nợ tiền Vi Văn Toán, cũng không quan hệ gì với đám nghiện đó'

Mẹ nữ sinh khẳng định không mượn tiền của Toán, cũng không dính dáng gì đến nhóm đối tượng nghiện ngập kia. Điều này trái ngược với lời khai của Toán tại cơ quan điều tra.
- Sau nhiều ngày chối tội, kẻ chủ mưu đã khai lý do tổ chức bắt giữ, hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà
- Chân dung nghi can thứ 9 vụ nữ sinh giao gà: Là kẻ nghiện ngập, từng đi tù gần 10 năm
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang đấu tranh lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.
Tính đến hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh. Cả 8 nghi can nam đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự, cấu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin thất thiệt nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Khi bị bắt, các nghi phạm tỏ ra lì lợm, không hợp tác và quanh co chối tội.
Mới đây theo Bảo vệ pháp luật, nghi can Vi Văn Toán (SN 1981, ngụ Điện Biên) đã khai nhận rằng bà H. (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ hắn một số tiền nhưng không trả nên hắn đã dùng tiền và ma túy thuê nhóm của Bùi Văn Công giúp hắn bắt cóc, giam giữ em Duyên ít ngày nhằm gây áp lực, bắt bà H. trả tiền cho hắn.
Tuy nhiên sáng nay (7/4), trao đổi với Báo Đất Việt, bà H. đã khẳng định không mượn tiền của Toán, cũng không dính dáng gì đến nhóm đối tượng nghiện ngập kia.
"Tôi không liên quan gì đến nhóm của Toán và cũng không quen biết nhóm này từ trước nên làm gì có chuyện tôi vay tiền của Toán.
Về việc tôi nợ nần, tôi phải nói rõ rằng tôi chỉ nợ một người bạn 200 nghìn đồng tiền viếng đám ma mới đây chứ không nợ 1 đồng xu nào của ai khác.
Tôi không buôn bán chất cấm hay chơi với nhóm nghiện đó. Ngoài số tiền 200 nghìn đồng đó, hiện tại tôi còn nợ ân tình của người dân sau khi sự việc đau lòng xảy ra với con gái tôi, những người đã đến thắp hương và chia buồn cùng gia đình, quan tâm, hỏi han chúng tôi", bà H. khẳng định.
Như đã đưa tin, theo lời khai của nhóm đối tượng, vào chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), tại nhà Bùi Văn Công, 6 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy.
Toán kể với mọi người rằng bà H. (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ hắn một số tiền nhưng không trả. Nếu nhóm đối tượng chịu giúp hắn bắt cóc Duyên, giữ lại ít ngày để gây sức ép bắt bà H. trả nợ, hắn sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy.
Tiếp đó, Vương Văn Hùng ra chợ vờ mua nhiều gà, nhờ em Duyên ship tới điểm hẹn. Công cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng chờ sẵn tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên.
Tối 30 Tết, khi Duyên chở gà tới thì bị nhóm của Công bắt giữ, siết cổ đến ngất xỉu. Sau đó nhóm đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải chở về nhà Công và giam giữ tại đó.
Trong thời gian từ đêm 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết, Công cùng Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...
Đêm mùng 2 Tết, khi thấy nữ sinh thở yếu, cả nhóm ra tay sát hại rồi khiêng xác lên vứt tại khu chăn nuôi nhà em rể Bùi Văn Công. Sau đó nhóm đối tượng bàn bạc thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm nhằm đối phó với công an nếu bị nghi ngờ.
Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến toàn bộ tội ác. Tuy nhiên chị ta chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.
Tính đến hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giam 9 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974) và kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (SN 1981).