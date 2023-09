Mẹ nữ sinh giao gà: 'Tôi không nợ tiền Vi Văn Toán, cũng không quan hệ gì với đám nghiện đó'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang đấu tranh lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Tính đến hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh. Cả 8 nghi can nam đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự, cấu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin thất thiệt nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Khi bị bắt, các nghi phạm tỏ ra lì lợm, không hợp tác và quanh co chối tội.