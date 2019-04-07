Sau nhiều ngày chối tội, kẻ chủ mưu đã khai lý do tổ chức bắt giữ, hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà

Xã hội 07/04/2019 11:35

Vi Văn Toán khai hắn thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc, giam giữ nữ sinh giao gà bằng tiền và ma túy.

Ngày 6/4, VKSND tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam hình sự Vi Văn Toán (SN 1981, ngụ Điện Biên). Toán được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc, hãm hiếp nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Theo lời khai mới nhất của các đối tượng, vào chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), tại nhà Bùi Văn Công, 6 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy.

Sau nhiều ngày chối tội, kẻ chủ mưu đã khai lý do tổ chức bắt giữ, hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà - Ảnh 1
Nhóm đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh giao gà - Ảnh: Internet

Toán kể với mọi người rằng bà H. (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ hắn một số tiền nhưng không trả. Nếu nhóm đối tượng chịu giúp hắn bắt cóc Duyên, giữ lại ít ngày để gây sức ép bắt bà H. trả nợ, hắn sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy.

Tiếp đó, Vương Văn Hùng ra chợ vờ mua nhiều gà, nhờ em Duyên ship tới điểm hẹn. Công cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng chờ sẵn tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên. 

Tối 30 Tết, khi Duyên chở gà tới thì bị nhóm của Công bắt giữ, siết cổ đến ngất xỉu. Sau đó nhóm đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải chở về nhà Công và giam giữ tại đó.

Sau nhiều ngày chối tội, kẻ chủ mưu đã khai lý do tổ chức bắt giữ, hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà - Ảnh 2
Vi Văn Toán khai động cơ tổ chức bắt cóc nữ sinh giao gà là do mẹ nạn nhân nợ tiền hắn - Ảnh: Internet

Trong thời gian từ đêm 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết, Công cùng Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...

Đêm mùng 2 Tết, khi thấy nữ sinh thở yếu, cả nhóm ra tay sát hại rồi khiêng xác lên vứt tại khu chăn nuôi nhà em rể Bùi Văn Công. Sau đó nhóm đối tượng bàn bạc thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm nhằm đối phó với công an nếu bị nghi ngờ.

Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến toàn bộ tội ác. Tuy nhiên chị ta chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tính đến hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giam 9 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974) và kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (SN 1981).

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết: Lời khai mới của Bùi Thị Kim Thu càng gây phẫn nộ

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết: Lời khai mới của Bùi Thị Kim Thu càng gây phẫn nộ

Tại cơ quan công an, Bùi Thị Kim Thu khai nhiều lần chứng kiến cảnh nạn nhân bị cưỡng hiếp, kêu cứu trong vô vọng nhưng bà ta vẫn không động lòng giúp đỡ.

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