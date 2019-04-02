Theo lời khai của các đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, trong suốt thời gian giam giữ nạn nhân, chính Bùi Kim Thu đã bón cơm cho nữ sinh này ăn.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại. Trong đó, vợ chồng Bùi Văn Công (sinh năm 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Bùi Kim Thu (sinh năm 1975 ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, vợ Bùi Văn Công) là một trong những đối tượng ngoan cố, nhiều thủ đoạn nhất so với những người còn lại.

Đặc biệt, Bùi Kim Thu lúc đầu nhất quyết không khai gì và cho rằng bản thân không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên với bằng chứng đanh thép cùng lời khai của các đối tượng khác, Thu đã phải cúi đầu thừa nhận việc chồng mình và các đồng phạm khác đưa nạn nhân C.T.M.D (22 tuổi) về nhà giam giữ. Bùi Kim Thu chính là người bón cơm cho nạn nhân ăn trong suốt thời gian bị giam giữ - Ảnh: Internet Theo lời khai của các đối tượng này, trong thời gian bị giam giữ tại nhà vợ chồng Công thì chính Thu đã bón cơm cho nạn nhân ăn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong dạ dày nạn nhân vẫn còn thức ăn chưa kịp tiêu hóa. Như vậy, những thông tin trên mạng xã hội đồn nạn nhân bị bỏ đói đến chết là hoàn toàn sai sự thật.

Ban đầu, chính Bùi Kim Thu là người đã báo tin cho công an khi giả vờ tình cờ phát hiện thi thể nữ sinh C.T.M.D. Chưa hết, người phụ nữ này ít nhất đã hai lần chứng kiến chồng và đồng bọn hãm hiếp nạn nhân trong nhà của mình. Bên cạnh đó, theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, công an xác định Vì Văn Toán (sinh năm 1982, ở huyện Điện Biên) là người có vai trò chủ mưu. Tuy nhiên, hiện tại đối tượng này vẫn tỏ thái độ ngoan cố, chưa chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. 9 nghi phạm liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại - Ảnh: Internet Tới thời điểm này, Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng tham gia bắt giữ, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sát hại nữ sinh C.T.M.D.

Vợ của nghi can thứ 9 trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại cũng vừa bị bắt, bỏ lại hai con bơ vơ Vi Văn Toán là nghi can thứ 9 trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại vừa bị cơ quan công an bắt giữ vào chiều qua. Ít ai biết rằng vợ của Toán cũng mới bị bắt vào ngày 28/3 vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai-bui-kim-thu-tu-tay-bon-com-cho-nan-nhan-an-trong-thoi-gian-giam-giu-320460.html