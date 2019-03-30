Vi Văn Toán là nghi can thứ 9 trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại vừa bị cơ quan công an bắt giữ vào chiều qua. Ít ai biết rằng vợ của Toán cũng mới bị bắt vào ngày 28/3 vừa qua.

Vi Văn Toán (sinh năm 1982, ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) là đối tượng thứ 9 bị công an tỉnh Điện Biên bắt giữ vì liên quan đến vụ việc nữ sinh giao gà bị sát hại. Toán bị khởi tố về tội bắt cóc và chiếm đoạt tài sản. Được biết vợ của Vi Văn Toán là Vi Thị Thu cũng vừa bị bắt vì liên quan đến ma túy. Vi Văn Toán và vợ kết hôn từ rất sớm. Đến năm 2000, vợ chồng Thu và Toán sinh được cô con gái đầu lòng. Sau đó 4 năm, cả hai sinh thêm được một cậu con trai.

Chân dung đối tượng thứ 9 vừa bị công an bắt vào hôm qua 29/3 - Ảnh: Internet Vì sớm tham gia vào hoạt động mua bán ma túy nên dù đã có gia đình, Toán và Thu vẫn tiếp tục bán lẻ hàng cấm cho những con nghiện gần nhà. Đến tháng 2/2008, Thu bị bắt khi đang mang heroin đi giao, bị tuyên 11 năm tù giam. Sau khi vợ bị bắt 3 tháng, Toán cũng bị bắt và bị tuyên án 10 năm tù.

Cả hai vợ chồng đều rơi vào tù tội nên hai đứa con nhỏ phải sống với ông bà nội. Gia cảnh nghèo khó nên ông bà nội phải chạy ăn từng bữa. Năm 2015, vì bệnh nặng nên bố Toán qua đời. Toán ra tù năm 2017, Thu ra sau đó một năm. Vì không có nghề nghiệp nên hai vợ chồng Toán phải thuê ruộng làm nông. Những tưởng sau thời gian dài bị phạt tù, vợ chồng Toán sẽ thay đổi, tu chí làm ăn. Thế nhưng mới đây, Thu lại bị bắt vì tiếp tục mua bán ma túy trái phép còn Toán bị bắt vì liên quan đến vụ nữ sinh C.T.M.D bị sát hại khi đi giao gà vào chiều 30 Tết. Hiện cơ quan công an đã bắt tổng cộng 9 đối tượng liên quan đến vụ án nữ sinh C.T.M.D bị sát hại - Ảnh: Internet Tới thời điểm này, Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng ở Điện Biên tham gia bắt giữ, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sát hại nữ sinh C.T.M.D.

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