Chân dung nghi can thứ 9 vụ nữ sinh giao gà: Là kẻ nghiện ngập, từng đi tù gần 10 năm

Tính đến hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 9 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh. Cả 8 đối tượng nam bị bắt giữ đều có quá khứ bất hảo, từng vào tù ra tội.

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết Kỷ Hợi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Vi Văn Toán (SN 1981, ngụ Điện Biên) về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo chính quyền địa phương, Toán và vợ đã có 2 người con, kinh tế thuộc diện nghèo, phụ thuộc hoàn toàn vào mấy sào ruộng. Ngoài ra, Toán còn nằm trong diện theo dõi, quản lý của công an địa phương.

Theo cán bộ điều tra, Vi Văn Toán nghiện ma túy, đã có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, bị tuyên 9 năm 6 tháng tù giam.

Danh tính 8 nghi can bị khởi tố và bắt giữ trước đó gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974).

Từ trên xuống, từ trái qua phải: Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu - Ảnh: Internet

Theo tài liệu, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch để Vương Văn Hùng giả vờ mua gà rồi khống chế, giam giữ khi nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) chở gà đến.

Hùng siết cổ Duyên ngất xỉu rồi gọi Công đến. Sau đó Công gọi cho đám bạn nghiện ngập gồm Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đến nhà cùng sử dụng ma túy, thay phiên nhau hãm hiếp rồi sát hại nạn nhân.

Nhóm đối tượng đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà... - Ảnh: CAND

Trong suốt 3 ngày từ đêm 30 Tết đến rạng sáng mùng 3, Bùi Thị Kim Thu biết rõ việc chồng là Bùi Văn Công cùng đồng bọn đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...

Nằm trong phòng, Thu nghe rõ tiếng nữ sinh khóc lóc, cầu xin yếu ớt nhưng không can thiệp. Vào tối mùng 2, Thu chứng kiến Phạm Văn Nhiệm đang hãm hiếp nạn nhân trong phòng ngủ của mình nhưng chỉ cằn nhằn: "Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao" rồi bỏ đi.

Sau khi nhóm 7 đối tượng mang thi thể nữ sinh bỏ trong khu chăn nuôi, Thu đã giả vờ mình vô tình phát hiện thi thể và báo công an, cho lời khai giả nhằm cản trở công tác điều tra. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Các đối tượng hãm hại nữ sinh giao gà đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự, cấu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin thất thiệt nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Khi bị bắt, các nghi phạm tỏ ra lì lợm, không hợp tác và quanh co chối tội.