Công an bắt giữ, khởi tố thêm 1 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh giao gà

Xã hội 29/03/2019 16:05

Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh giao gà chiều 30 Tết.

Chiều nay (29/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, Điện Biên) khi đi giao gà chiều 30 Tết Kỷ Hợi.

Danh tính nghi can này được xác định là Vi Văn Toán (SN 1981, ngụ Điện Biên). Toán bị khởi tố tội danh Bắt giữ người trái pháp luật. Đối tượng này cũng dính dáng đến ma túy và là bạn nghiện của nhóm Bùi Văn Công. Tính đến hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 9 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh.

Trước đó, công an đã bắt giữ, khởi tố: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974). 

Công an bắt giữ, khởi tố thêm 1 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh giao gà - Ảnh 1
Bùi Thị Kim Thu chứng kiến nữ sinh giao gà bị giam giữ, hãm hiếp suốt 3 ngày nhưng không ngăn cản - Ảnh: CAND
Công an bắt giữ, khởi tố thêm 1 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh giao gà - Ảnh 2
Từ trên xuống, từ trái qua phải: Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương - Ảnh: CAND

Theo tài liệu, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch để Vương Văn Hùng giả vờ mua gà rồi khống chế, giam giữ khi nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) chở gà đến.

Hùng siết cổ Duyên ngất xỉu rồi gọi Công đến. Sau đó Công gọi cho đám bạn nghiện ngập gồm Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đến nhà cùng sử dụng ma túy, thay phiên nhau hãm hiếp rồi sát hại nạn nhân.

Công an bắt giữ, khởi tố thêm 1 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh giao gà - Ảnh 3
Nhóm đối tượng đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà... - Ảnh: CAND

Trong suốt 3 ngày từ đêm 30 Tết đến rạng sáng mùng 3, Bùi Thị Kim Thu biết rõ việc chồng là Bùi Văn Công cùng đồng bọn đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...

Nằm trong phòng, Thu nghe rõ tiếng nữ sinh khóc lóc, cầu xin yếu ớt nhưng không can thiệp. Vào tối mùng 2, Thu chứng kiến Phạm Văn Nhiệm đang hãm hiếp nạn nhân trong phòng ngủ của mình nhưng chỉ cằn nhằn: "Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao" rồi bỏ đi.

Sau khi nhóm 7 đối tượng mang thi thể nữ sinh bỏ trong khu chăn nuôi, Thu đã giả vờ mình vô tình phát hiện thi thể và báo công an, cho lời khai giả nhằm cản trở công tác điều tra.

Các đối tượng hãm hại nữ sinh giao gà đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự, cấu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin thất thiệt nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Khi bị bắt, các nghi phạm tỏ ra lì lợm, không hợp tác và quanh co chối tội.

Vụ nữ sinh giao gà bị cưỡng hiếp, sát hại: Nhóm đối tượng đã tụ tập ở nhà vợ chồng Bùi Văn Công một thời gian dài trước khi gây án

Vụ nữ sinh giao gà bị cưỡng hiếp, sát hại: Nhóm đối tượng đã tụ tập ở nhà vợ chồng Bùi Văn Công một thời gian dài trước khi gây án

Nhóm đối tượng tụ tập tại nhà Công, coi nhà kẻ chủ mưu này như một tụ điểm hút hít, ma túy cũng được Công mua về phân phát.

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