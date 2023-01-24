Mâu thuẫn xô xát ngày Tết khiến 4 người tử vong, có hơn 1500 ca nhập viện cấp cứu

Xã hội 24/01/2023 08:32

Tính chung trong 3 ngày nghỉ Tết đã có 1.511 ca cấp cứu do tai nạn do đánh nhau, chiếm 1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo báo cáo từ các cơ sở y tế, trong 3 ngày nghỉ Tết (từ 7 giờ sáng 29 đến 7 giờ sáng mùng 2), cả nước có hơn 11.500 ca khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông (TNGT). Hơn 1/3 trong số này phải nhập viện điều trị. 

Đặc biệt, 128 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, tăng 12 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022.

Riêng từ sáng mùng 1 đến sáng mùng 2, hơn 3.300 người vào khám, cấp cứu, tăng nhẹ 3,7% so với cùng ngày Tết năm ngoái. Trong 24 giờ, 41 ca tử vong do tai nạn giao thông, gồm cả tử vong trước khi đến viện và tiên lượng nặng xin về, tăng 7 ca so với cùng ngày năm ngoái.

Theo báo cáo này, liên quan đến tai nạn giao thông, số liệu về bệnh nhân khám, cấp cứu; bệnh nhân phải nhập viện, chuyển tuyến trên và tử vong đều tăng so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022.

Cũng sau 3 ngày nghỉ, các cơ sở y tế tiếp nhận 311 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 103 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022. 29 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Mâu thuẫn xô xát ngày Tết khiến 4 người tử vong, có hơn 1500 ca nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Bác sĩ cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Dân Việt, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bênh, tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 447 trường hợp, giảm 1,6%, số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 204 trường hợp, giảm 23,6% so với cùng ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; có 29 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, 2 ca tử vong.

Tính chung trong 3 ngày nghỉ Tết đã có 1.511 ca cấp cứu do tai nạn do đánh nhau, chiếm 1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện; trong đó có 604 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 4 trường hợp tử vong.

Cũng trong 3 ngày nghỉ Tết có 6.174 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, 11 trường hợp đã tử vong; 306 ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn; 3 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Tính đến 7 giờ ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết Quý Mão), tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 85.902 bệnh nhân. 

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