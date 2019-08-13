Mâu thuẫn tình ái, nam thanh niên dùng dao lam và mảnh sứ rạch mặt bạn gái

Xã hội 13/08/2019 22:13

Do mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng dao lam và mảnh sứ sắc nhọn rạch mặt bạn gái khiến nạn nhân bị thương tích khắp mặt.

Hôm nay (13/8), Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Trần Thanh Dũng (27 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi rạch mặt bạn gái.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 2/8, do mâu thuẫn tình cảm nên Dũng đến KCN Gò Dầu - Vedan, huyện Long Thành tìm gặp chị N. (27 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để nói chuyện.

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Nam thanh niên rạch mặt bạn gái vì mâu thuẫn tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tại đây hai bên xảy ra cự cãi to tiếng. Sau đó, Dũng lấy dao lam thủ sẵn trong người ra định rạch mặt chị N. nhưng bị chị này giằng co làm rơi dao. Dũng tiếp tục đi lấy 1 ly uống nước bằng sứ đập vỡ, rồi lấy mảnh sứ rạch mặt bạn gái gây thương tích vùng cằm và mặt.

Gây án xong Dũng bỏ đi, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Công an huyện đã tạm giữ Dũng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ người phụ nữ bị rạch mặt vì mâu thuẫn tình ái khiến dư luận xôn xao. 

Theo cáo trạng, Trần Thanh Sang (SN 1980, trú tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) và chị H.T.L. (sống gần nhà) có quan hệ tình cảm dù cả hai đã lập gia đình. Sáng 4/1/2019, khi đang làm việc ở rẫy Sang nhắn tin cho chị L. hỏi có đi chợ không. Chị L. không nhắn tin lại mà gọi điện cho Sang nói chiều mới đi.

Sang sực nhớ lại trước đây khi đang cặp kè với mình, chị L. vẫn qua lại với người đàn ông khác nên tức giận và nghi ngờ chị L. lại tiếp tục làm vậy. Sang lấy con dao trong cốp xe bỏ túi quần với ý định rạch mặt chị L. để thỏa mãn cơn ghen tuông.

Nghĩ là làm, Sang điều khiển xe mô tô đi ra khu vực thôn 3, xã Ia Jlơi để đợi gặp chị L. nói chuyện. Khi đến nơi, Sang để xe trong khu đất trống cách đường liên xã Ia Lốp khoảng 200 mét rồi đi ra đường đón chị L.

Đến 12 giờ cùng ngày, chị L. một mình điều khiển xe mô tô đi từ hướng xã Ia Lốp ra xã Ia Jlơi. Thấy Sang vẫy tay ra tín hiệu, chị L. dừng lại nói chuyện.

Cả hai đang nói chuyện âu yếm thì Sang bất ngờ rút dao trong túi quần rạch nhiều nhát vào mặt và cơ thể người tình rồi bỏ đi.

Đi được một quãng, Sang nhớ lại trước đây có vài lần gọi điện cho chị L. nhưng chị L. không bắt máy nên quay lại, lấy điện thoại của chị L. ném xuống đất. Xong xuôi, Sang lấy xe ra về. 

Chị L. được người dân đưa đi cấp cứu. Sự việc được báo cho công an địa phương.

Theo bản kết luận pháp y thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, chị L. bị thương tích với tỷ lệ 15%. Trong quá trình điều tra bị can Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

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Sau khi rạch mặt người tình, Sang còn lấy điện thoại của nạn nhân đập nát rồi lên xe bỏ đi.

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