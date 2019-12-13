Mãi không làm được bài toán chia táo, con trai phụng phịu ‘cho bố tất đấy, không học nữa đâu’ khiến phụ huynh bật cười

Xã hội 13/12/2019 07:04

Những chuyện hài hước của các ông bố, bà mẹ khi dạy con học chưa bao giờ hết "nóng" trên mạng xã hội. Dù không quá mới nhưng chúng luôn nhận được sự quan tâm của mọi người.

Ngoài việc dỗ con nhỏ ăn thì chuyện dạy trẻ học là một trong những vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi đau đầu. Bên cạnh những khoảnh khắc nóng giận vì dạy mãi mà con không hiểu thì có không ít chuyện hài hước xảy ra khi bố mẹ kèm con học. 

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện một hình ảnh hài hước, ghi lại biểu cảm đau khổ của một cậu bé khi giải mãi một bài toán nhưng không được. Kèm theo đó là câu chuyện thú vị không kém.

Cụ thể, ông bố kiên nhẫn giảng cho con bài tập toán về nhà. Để bé hiểu những phép toán khô khan, người bố đã lấy ví dụ minh họa: “Con có 10 quả táo, bố xin con 4 quả, vậy con còn bao nhiêu quả táo?”. Bài toán khá đơn giản, ví dụ lại rất thực tế nhưng cậu bé vẫn không thể đưa ra đáp án đúng.

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Câu chuyện hài hước về bài toán chia táo khiến cộng đồng mạng thích thú - Ảnh: Internet

Dù "tức điên người”, ông bố vẫn nhẫn nại hỏi con trai lần nữa “con có 10 quả táo, bố xin con 4 quả, vậy mày còn bao nhiêu quả táo?”. Quá mệt mỏi với việc phải chia táo, cậu bé mếu máo khóc: “Cho bố tất đấy, không học nữa đâu”. Câu trả lời hờn dỗi của con khiến ông bố không khỏi cảm thấy bất lực.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện trên đã gây bão mạng xã hội. Nhiều người không thể nhịn cười trước đáp án của cậu bé. Một số người còn hào hứng chia sẻ hoàn cảnh tương tự.

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Những hình ảnh đẹp như thế này chỉ có trong tưởng tượng của những bạn trẻ chưa có con mà thôi, thực tế khác hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet

 “Cũng bài toán này, con em nó dứt khoát bảo không ăn nữa đỡ phải tính”, M.B cũng rơi vào trường hợp bất lực tương tự.

“Dạy trẻ con học, nhiều khi cũng muốn phát điên với chúng. Thôi có công mài sắt có ngày nên kim anh chị ạ”, một người dùng mạng xã hội cảm thông.

Mặc dù chưa biết thực hư ra sao nhưng câu chuyện hiện vẫn đang nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

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Đối với các bậc phụ huynh, việc kèm con cái học chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những hình ảnh hài hước ghi lại cảnh cha mẹ kèm con học luôn gây bão mạng xã hội.

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