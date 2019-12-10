Công cuộc dạy con học chưa bao giờ dễ dàng: Ông bố nghĩ ra cách bá đạo để con trai ngoan ngoãn học bài

Xã hội 10/12/2019 15:05

Đối với các bậc phụ huynh, việc kèm con cái học chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những hình ảnh hài hước ghi lại cảnh cha mẹ kèm con học luôn gây bão mạng xã hội.

Dạy dỗ con nhỏ hay kèm các bé học bài là "ác mộng" của không ít bậc phụ huynh. Có không ít những câu chuyện bi hài liên quan đến công việc "vĩ đại" này. 

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh ghi lại cảnh cậu bé đang học bài rất chăm chỉ. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, nhiều người tá hỏa trước cách ép con học bài "bá đạo" của ông bố.

Cụ thể, để con ngồi học nghiêm túc, người bố đã sử dụng chiếc còng số 8 móc vào dây chuyền trên cổ con rồi khóa chặt vào chiếc ghế đằng sau. Cách làm này của ông bố khiến cậu con trai không thể di chuyển hay ngủ gật, buộc phải ngồi yên học bài đến khi hoàn thành.

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Hình ảnh hài hước đang gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, hình ảnh hài hước này nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người không nhịn được cười sau khi xem bức ảnh này. 

“Buồn cười quá đi mất, đúng là giờ chỉ còn cách ngồi học bài cho chăm chỉ thôi”, K.H bình luận.

“Đúng là dạy con học chưa bao giờ là dễ dàng, nhiều khi dạy chúng mà mình phải tự đánh mình vì tức không chịu được”, một người dùng mạng xã hội cảm thán.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội cũng lan truyền bức ảnh hài hước ghi lại cảnh bố trói tay, mẹ chui đầu vào tủ lạnh để kiềm chế cơn giận khi dạy con học.

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Để bình tĩnh, người bố đã tự trói tay lại khi dạy con học bài - Ảnh: Internet
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Người mẹ đã phải chui đầu vào tủ lạnh để bình tĩnh - Ảnh: Internet

Rất nhiều cư dân mạng tỏ ra cảm thông với các ông bố bà mẹ trong ảnh, đồng thời chia sẻ cách dạy con hiệu quả.

Cạn lời cảnh bố tự trói tay khi dạy con học bài

Cạn lời cảnh bố tự trói tay khi dạy con học bài

Bức ảnh bố tự trói tay khi dạy con học bài nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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