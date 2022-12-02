Bé N.H.M (5 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) đang nằm ngủ có biểu hiện tím tái và được đưa đến bệnh viện, sau đó đã tử vong.

Theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 2/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một trẻ tử vong sau khi ngủ trưa ở trường mầm non. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 2/12, đơn vị nhận được thông tin từ trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương về việc một bé trai có biểu hiện tím tái khi đang ngủ tại lớp Lá 1 trong trường và tử vong sau khi được đưa đến cơ sở y tế.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa đã cử cán bộ xuống trường để nắm thông tin. Bé trai bị tử vong là N.H.M (5 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) đang học lớp Lá 1, trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương.

Trường mẫu giáo Nguyễn Văn Dương, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Vietnam+

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 2/12, bé được mẹ đưa đến lớp và có biểu hiện bình thường, tham gia sinh hoạt, vui chơi cùng các bạn. Đến 10 giờ 30 phút, bé ăn trưa và uống hộp sữa nước do phụ huynh mang theo, sau đó đi ngủ trưa.

Tuy nhiên, đến khoảng 12 giờ, bé có biểu hiện tím tái, giáo viên lập tức đưa bé đến Trạm y tế xã Đức Hòa Đông.

Tại đây, nhân viên trạm y tế xác định bé có biểu hiện nguy kịch, không thể sơ cứu được nên đề nghị đưa đi bệnh viện. Giáo viên của trường đã tức tốc dùng xe máy chở bé đến một phòng khám tại xã Đức Hòa Hạ, cách trường khoảng 5km. Tuy nhiên, bác sỹ phòng khám xác định bé đã tử vong.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, qua quá trình tìm hiểu tình trạng sức khỏe, bé trai này có thể trạng ốm, cân nặng 14kg, những ngày gần đây bé có biểu hiện ho nhiều vào buổi trưa.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Công an huyện Đức Hòa đã cử lực lượng đến trường học để xác minh sự việc, đồng thời thực hiện các bước điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé.

Diễn biến MỚI trong vụ tài xế lùi xe lấy điện thoại khiến 3 mẹ con tử vong ở Phú Yên Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã có những thông tin về Trần Hữu Dương (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai), là tài xế điều khiển xe tải trong vụ tai nạn làm 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-an-be-trai-5-tuoi-tim-tai-vao-gio-ngu-trua-tai-truong-mau-giao-roi-tu-vong-530928.html