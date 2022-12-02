Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã có những thông tin về Trần Hữu Dương (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai), là tài xế điều khiển xe tải trong vụ tai nạn làm 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng 24 ngày về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 3, Điều 260 Bộ Luật Hình sự đối với Trần Hữu Dương (SN 1987, trú ở thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Bị can Dương là tài xế lùi xe tải làm chết ba mẹ con trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu chiều 26/11.

Bị can Trần Hữu Dương tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, khi làm việc tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận khi đi lái xe từ Quảng Ngãi đi TP.HCM, chiều 26/11 đã ghé ăn cơm tại quán cơm B.D.

Sau khi điều khiển xe tải đi được khoảng 100m, Dương phát hiện mình bỏ quên điện thoại tại quán cơm trên. Ngay lập tức, Dương dừng xe đột ngột, rồi chủ động thao tác cài số chạy lùi xe với mục đích quay lại lấy điện thoại. Quá trình lùi xe của Dương thực hiện không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe. Từ đó, tài xế không phát hiện xe máy phía sau chạy tới, nên việc lùi xe đã gây ra tai nạn khiến 3 nạn nhân là người thân trong một gia đình tử vong tại hiện trường.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 mẹ con chết tại chỗ - Ảnh: VTC News

Kiểm tra sức khỏe tài xế Trần Hữu Dương tại hiện trường có kết quả âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị N.T.T (SN 1981), N.Đ.K (SN 2005) và N.X.N (SN 2016) cùng trú tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Chị T. là mẹ ruột của K. và N.

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