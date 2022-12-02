Thông tin MỚI về 'bộ 3 đắc lực' của bị can Nguyễn Phương Hằng

Xã hội 02/12/2022 15:26

Liên quan đến việc khởi tố 3 người là nhân viên, thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983), Lê Thị Thu Hà (SN 1992), Huỳnh Công Tân (SN 1994) đã giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến việc khởi tố 3 người là nhân viên, thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983), Lê Thị Thu Hà (SN 1992), Huỳnh Công Tân (SN 1994) đã thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài. Có dấu hiệu của tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" 

 

Công an TP.HCM cho biết, hành vi giúp sức thể hiện qua việc tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội; đăng tải thời gian, chủ đề livestream lên trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet.

Những cá nhân này còn giúp bà Nguyễn Phương Hằng chuẩn bị sân khấu để livestream; đăng tải nội dung xúc phạm trên trang cá nhân và phục vụ hoàn toàn cho bà Nguyễn Phương Hằng khi trực tiếp livestream phát ngôn xúc phạm cá nhân.

Thông tin MỚI về 'bộ 3 đắc lực' của bị can Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1
Lê Thị Thu Hà - Ảnh: Báo Dân Việt

Hai bị can Hà, Nhi lên kịch bản cho các buổi livestream phát ngôn xúc phạm người khác của  bà Hằng. Cả 2 còn lên danh sách khách mời, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng…  Trong khi bà Hằng livestream thì Hà và Nhi cập nhật các câu hỏi mà cộng đồng mạng gửi để bà Hằng và các khách mời trả lời. Cả 2 còn lập nhiều trang, tài khoản Facebook, Tiktok… đăng tải cụ thể lịch livestream của bị can Hằng. Đồng thời, Nhi và Hà phát tán trực tiếp nhiều clip, thông tin có nội dung, phát ngôn sai sự thật, xúc phạm người khác của bà Hằng. 

Bà Lê Thị Thu Hà được biết đến như là trợ thụ đắc lực của bà Nguyễn Phương Hằng. Mỗi khi bà Nguyễn Phương Hằng chuẩn bị livestream, bà Hà đã sử dụng Facebook cá nhân mang tên Ha Lee đăng trước thông tin "sơ bộ" về buổi phát sóng trực tiếp.

Thông tin MỚI về 'bộ 3 đắc lực' của bị can Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2
Nguyễn Thị Mai Nhi - Ảnh: Báo Dân Việt

Tương tự, bà Nguyễn Thị Mai Nhi được cư dân mạng biết đến với tên gọi Hoàng Nhi. Nhi cùng các trợ lý, thư ký của bà Hằng chỉ đứng sau các vụ phát sóng trực tiếp, thỉnh thoảng mới xuất hiện để đưa nước, chỉnh góc máy, đưa giấy tờ rồi nhanh chóng rút đi.

Trong các buổi livestream của bị can Hằng, Huỳnh Công Tân đóng vai trò là thư ký, dẫn chương trình. Hầu hết các buổi này, Huỳnh Công Tân dẫn dắt câu chuyện theo chiều hướng có nội dung xúc phạm, nhục mạ người khác.

Huỳnh Công Tân còn dùng hình ảnh, clip trên tài khoản Youtube cá nhân có chèn phần bình luận của mình vào mang nội dung thô tục, xúc phạm nặng nề người khác. Cụ thể, bị can Tân trong buổi đua ngựa tổ chức tại Trường đua Đại Nam đã dùng tên người đặt tên cho chó đua, ngựa đua và bình luận khiếm nhã về các nhân vật được đặt tên.

Thông tin MỚI về 'bộ 3 đắc lực' của bị can Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 3
Huỳnh Công Tân - Ảnh: Báo Người Lao Động

"Việc giúp sức của Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân chỉ dừng lại đến khi Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật"- Công an TP.HCM nhận định.

Hiện tại, theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng ), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tất cả các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Ai hỗ trợ bà Phương Hằng livestream xúc phạm các nghệ sĩ

Ai hỗ trợ bà Phương Hằng livestream xúc phạm các nghệ sĩ

Công an xác định bà Phương Hằng có 3 người hỗ trợ khi thực hiện các buổi livestream. Họ chuẩn bị nội dung, đưa tài liệu, dẫn chương trình, chia sẻ link lên Facebook...

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