Long An: Bắt gã đàn ông chui vào phòng khám của nữ bác sĩ để cướp tài sản

Xã hội 25/08/2020 10:26

Biết nữ bác sĩ thường ngủ một mình, Thạch Phi Rum lẻn vào phòng khám lúc nửa đêm khống chế cướp tài sản nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết vừa phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng Thạch Phi Rum (34 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo lời khai, Rum thường xuyên qua lại một phòng khám tại ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức và biết bác sĩ L. (40 tuổi) thường ngủ qua đêm ở đây một mình. Rum nảy sinh ý định đột nhập vào phòng khám cướp tài sản. 

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Nghi phạm Thạch Phi Rum - Ảnh: Công Lý

Khoảng 1 giờ sáng 15/8, Rum leo tường lẻn vào phòng khám, khống chế bác sĩ L. rồi lục tủ lấy 10 triệu đồng, điện thoại di động cùng nhiều nữ trang. Sau khi gây án, Rum lẩn trốn tại TP.HCM thì bị bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

 

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