Lời trần tình của người cha tát liên tiếp vào mặt con nhỏ vì cãi nhau với vợ cũ

Xã hội 26/03/2019 11:41

Người đàn ông cho biết đoạn clip được vợ cũ đăng tải đã bị cắt hết câu chuyện phía trước và chỉ giữ lại đoạn anh đánh con khiến mọi người không hiểu hết được câu chuyện.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người đàn ông tát liên tiếp vào mặt con trai 5 tuổi sau khi cãi nhau với vợ cũ gây phẫn nộ. Nhiều người cho rằng dù nguyên nhân phía sau là gì thì hành động "giận cá chém thớt" của ông bố vẫn không thể chấp nhận được.

Mới đây, anh Nguyễn Chí Công (trú tại xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã xác nhận mình là người đàn ông trong clip trên và đã ra Công an huyện Tam Đảo trình báo vụ việc.

Anh Công cho biết sau khi đoạn clip được vợ cũ đăng lên mạng xã hội, anh nhận được vô số tin nhắn cuộc gọi dọa giết khiến anh hoảng sợ nên đã bỏ nhà đi vài hôm. Chính vì vậy anh không thể lên công an làm việc khi bị triệu tập. Hiện anh Công đã cung cấp thông tin những người nhắn tin đe dọa cho Công an huyện Tam Đảo.

Lời trần tình của người cha tát liên tiếp vào mặt con nhỏ vì cãi nhau với vợ cũ - Ảnh 1
Anh Công cho biết trước đây mình chưa từng đánh đập hay bạo hành con. Hành động trong clip hoàn toàn là do bộc phát - Ảnh cắt từ clip

Giữa anh Công và chị V. (mẹ cháu bé 5 tuổi) đã ly hôn nhưng chị V. muốn tái hợp và anh đã đồng ý. Tuy nhiên trong quá trình sống chung hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Chiều 19/3, anh Công uống rượu bia rồi chở con lên nhà vợ.

Trong lúc cự cãi anh đã không kiềm chế được mà đánh con trai. Đoạn clip được vợ cũ đăng tải đã bị cắt hết câu chuyện phía trước và chỉ giữ lại đoạn anh đánh con khiến mọi người không hiểu hết được câu chuyện.

Anh Công rất ân hận về hành động của mình. Anh cho biết trước đây mình chưa bao giờ đánh đập hay bạo hành con, việc này hàng xóm và gia đình đều có thể kiểm chứng. Hôm xảy ra vụ việc là do có hơi men nên không kiểm soát được hành vi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin, vào ngày 19/3 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Nguyễn Chí Công cãi nhau tay đôi với vợ, đứng bên cạnh là cậu con trai 5 tuổi liên tục khóc lóc khi thấy bố mẹ to tiếng với nhau.

Tức giận vì bị vợ chửi mắng, người đàn ông không biết làm gì đã vung tay đánh mạnh vào mặt cậu con trai để chọc tức người vợ khiến nhiều người vô cùng bất bình.

Trong đoạn clip dài gần 30 giây, sau mỗi cái tát vào mặt con, người này thách thức vợ: "Đây này". Sau đó, anh ta bế con rồi quay sang tiếp tục thách thức vợ mình "tao tát nó mà, liên quan mày không, có liên quan không". Đoạn clip ngay lập tức khiến cộng động mạng bức xúc vì hành vi đáng trách của người cha. 

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