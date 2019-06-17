Khi được Hội đồng xét xử cho phép nói lời sau cùng, nữ tài xế gây tai nạn ở ngã 4 Hàng Xanh đã gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân, đồng thời khuyên mọi người đừng mang giày cao gót hay uống rượu bia khi lái xe.

Hôm nay (17/6), Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. Nguyễn Thị Nga chính là nữ tài xế lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh vào đêm 21/10/2018 thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội.

Khi được Hội đồng xét xử cho phép nói lời sau cùng, nữ tài xế gây tai nạn ở ngã 4 Hàng Xanh đã xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo nói lời sau cùng, xin được giảm nhẹ hình phạt - Ảnh: Hà Hà "Kính thưa Hội đồng xét xử, trước hết tôi xin được nói lời xin lỗi đến các nạn nhân và gia đình người thân của họ. Bị cáo chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh này, phải đứng ở đây. Sau khi chấp hành xong bản án của pháp luật, bị cáo sẽ chịu trách nhiệm bù đắp phần nào nỗi đau mà gia đình các nạn nhân phải gánh chịu. Bị cáo cũng muốn nhắn nhủ đến mọi người không nên sử dụng giày cao gót và không được uống rượu bia khi lái xe. Mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình, chăm lo con cái, làm việc để khắc phục hậu quả mình đã gây ra", bị cáo Nga nói.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 15 ngày 21/10/2018, xe ô tô BMW do Nguyễn Thị Nga điều khiển đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Q.1 về cầu Sài Gòn. Khi đến khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), nữ tài xế bị mất lái nên để xe tông liên hoàn vào 5 xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ. Khi gây tai nạn, bà Nga đã uống bia và mang giày cao gót - Ảnh: Internet Hậu quả, chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ, anh Cao Tấn Tài (SN 1995, ngụ Q.10) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, thương tật 65%, anh Hồ Hữu Định cũng bị chấn thương sọ não, thương tật lên đến 87%. Các nạn nhân khác bị thương nhẹ đã từ chối giám định thương tật. Phía gia đình các bị hại cũng có đơn xin bãi nại gửi Hội đồng xét xử. Vụ tai nạn khiến dư luận xôn xao một thời gian dài - Ảnh: Internet Tại phiên toà, bị cáo Nga khai vào tối 21/10 đã ăn nhậu và uống nhiều bia rượu tại một nhà hàng trên đường Pasteur (quận 1). Khi đi đến ngã tư Hàng Xanh, Nga nhìn thấy đèn đỏ nên định đạp thắng, tuy nhiên do quai hậu của giày cao gót bị vướng vào cần đạp ga, khiến Nga luống cuống đạp nhầm chân ga thay vì chân thắng khiến chiếc xe mất kiểm soát, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng nói trên.

Xét xử vụ tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh: Nữ tài xế BMW khóc nghẹn xin lỗi gia đình các nạn nhân Sau khi nghe lời xin lỗi của nữ tài xế BMW, đại diện của nạn nhân nữ tử vong trong vụ tai nạn cho biết dù dùng bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được nỗi đau này.

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