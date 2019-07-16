Lời khai của tài xế trong vụ lật xe ở Đắk Lắk khiến hàng chục người thương vong

Xã hội 16/07/2019 21:41

Cơ quan công an đang tạm giữ tài xế Trương Hoàng Giang để điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk khiến hàng chục người thương vong.

Liên quan đến vụ lật xe khách ở Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng 16/7 khiến bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1954, ngụ xã Thiện An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong và hàng chục người khác bị thương, Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết tài xế Trương Hoàng Giang (SN 1983, trú tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã đến công an trình diện.

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Tài xế Trương Hoàng Giang trong vụ lật xe khách ở Đắk Lắk - Ảnh: Internet

Theo lời khai, vào khoảng 14 giờ chiều 15/7, Giang và một tài xế khác được giao xe khách chở khách từ Bến xe trung tâm TP. Đà Nẵng về tỉnh Đắk Nông. Trên suốt hành trình, hai tài xế thay nhau cầm lái.

Đến 2 giờ 30 rạng sáng hôm sau, khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột thì tài xế Giang cầm lái. Giang điều khiển xe chạy theo đường tắt, qua chợ đầu mối thuộc phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột trên Quốc lộ 26 để bỏ hàng.

Khi xe đi đến Km10 thuộc địa bàn phường Tân Hoà, TP. Buôn Ma Thuột, do đường vắng nên tài xế Giang cho xe chạy khoảng 70km/h. Khi đi đến đoạn cua, Giang không giảm tốc độ mà vẫn đánh lái ôm cua.

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Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ lật xe khách ở Đắk Lắk - Ảnh: Internet

Do trời mưa nên đường trơn trượt khiến xe mất lái, tông vào một xe tải đậu trên lề, tiếp tục tông vào một gốc cây, cột điện và bị lật nghiêng. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 40 hành khách. Cú va chạm khiến bà Nguyễn Thị Chánh tử vong và 13 người khác địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường giúp đỡ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Sáng cùng ngày, công an tỉnh cũng đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm chất ma túy đối với tài xế Giang. Tuy nhiên, kết quả cho thấy, tài xế Giang âm tính với chất ma túy.

Ban ATGT tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và động viên chia sẻ với những người bị nạn. Ban ATGT đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong số tiền 2 triệu đồng, người bị thương mỗi người 1 triệu đồng.

Ban ATGT TP. Buôn Ma Thuột đã hỗ trợ nạn nhân tử vong số tiền 5 triệu đồng, 5 trường hợp bị thương nặng 2 triệu đồng, 2 trường hợp bị thương nhẹ 1 triệu đồng và 2 trường hợp khác 500.000 đồng.

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