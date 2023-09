Liên quan đến vụ lật xe khách ở Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng 16/7 khiến bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1954, ngụ xã Thiện An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong và hàng chục người khác bị thương, Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết tài xế Trương Hoàng Giang (SN 1983, trú tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã đến công an trình diện.

Tài xế Trương Hoàng Giang trong vụ lật xe khách ở Đắk Lắk - Ảnh: Internet

Theo lời khai, vào khoảng 14 giờ chiều 15/7, Giang và một tài xế khác được giao xe khách chở khách từ Bến xe trung tâm TP. Đà Nẵng về tỉnh Đắk Nông. Trên suốt hành trình, hai tài xế thay nhau cầm lái.