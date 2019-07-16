Vụ lật xe khách ở Đắk Lắk vào rạng sáng nay khiến ít nhất 1 người tử vong, hàng chục người bị thương. Tại hiện trường, tiếng cầu cứu của các hành khách mắc kẹt trong xe khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị thương, tìm kiếm người gặp nạn và điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ lật xe khách ở Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng nay (16/7).

Vụ lật xe khách ở Đắk Lắk khiến nhiều người thương vong - Ảnh: Internet

Vào khoảng 3 giờ 10 phút cùng ngày, xe khách giường nằm Quốc Đạt đi từ Đà Nẵng vào, khi đến km9 (đối diện khu du du lịch Kotam, quốc lộ 26, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thì bất ngờ mất lái. Chiếc xe khách lao sang bên trái rồi leo lên lề đường tông vào 1 chiếc xe tải đang đỗ, ủi gãy trụ điện rồi lật nghiêng sát nhà dân. Được biết trên xe có khoảng 40 hành khách.

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Chánh (sinh năm 1954, ngụ xã Thiện An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong và hàng chục người khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, có một hành khách bị đứt lìa cánh tay, một người khác bị chấn thương nặng ở đầu.

Vợ ông Em tử vong khi đang nằm ngủ - Ảnh: NLĐ

Theo lời kể của ông Phạm Em, 68 tuổi, chồng bà Cảnh trên Tuổi trẻ, vợ chồng ông cùng người cháu bắt xe từ Tam Kỳ, Quảng Nam về Đắk Mil. Khi mọi người đang ngủ thì thấy xe loạng choạng rồi lật ngang. Ông Em nằm cuối xe, giường trên nên bị hất văng ra đường còn vợ ông bị đè chết. Trong khi đó, người cháu cũng bị thương ở đầu rất nặng.

Cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

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