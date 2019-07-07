Gặp tai nạn khi đi phụ hồ kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ, bé trai 15 tuổi phải bỏ một bên mắt

Xã hội 07/07/2019 16:23

Nhân dịp nghỉ hè, T. đi phụ hồ để kiếm tiền đỡ đần cha mẹ thì gặp tai nạn thương tâm phải phẫu thuật bỏ một bên mắt.

Vào ngày 2/7 vừa qua, em N.V.T (15 tuổi, quê Kiên Giang) trên đường đi làm về thì gặp tai nạn thương tâm. Thời điểm trên, vì trời tối, đường trơn do mưa, T. không kiểm soát được chiếc xe nên tông vào cây kiểng bên đường, bị cành cây đâm sâu vào mắt.

tai nan thuong tam 1
Vụ tai nạn thương tâm khiến T. phải bỏ một bên mắt - Ảnh: Helino

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện điều trị. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên các bác sĩ đã chuyển em lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán mắt T. bị thương rất nặng nên phải bỏ đi bên mắt trái. Còn bên mắt còn lại, các bác sĩ sẽ cố gắng cứu chữa nhưng cơ hội hồi phục thị lực như lúc ban đầu là rất thấp. Ngoài ra, nạn nhân còn bị gãy sống mũi. Hiện T. cũng không ăn được gì mà chỉ có thể uống sữa vì vết thương quá nặng, ảnh hưởng đến quai hàm.

Được biết, gia đình T. có hai anh em, T. là con trai lớn trong nhà. Tại địa phương, gia đình em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mẹ làm lao công còn cha không có nghề nghiệp ổn định nên thu nhập bấp bênh.

Vì thời gian này T. được nghỉ hè nên tranh thủ xin làm phụ hồ để giúp đỡ cha mẹ, có tiền chuẩn bị cho năm học mới. Thế nhưng em đi làm chưa được bao lâu thì gặp tai nạn thương tâm. Các bác sĩ thông báo quá trình điều trị của T. còn phải kéo dài, không biết khi nào em mới được xuất viện.

Cậu bé chưa đầy 5 tuổi lao động nặng nhọc phụ giúp gia đình khiến hàng triệu người bật khóc

Cậu bé chưa đầy 5 tuổi lao động nặng nhọc phụ giúp gia đình khiến hàng triệu người bật khóc

Còn quá nhỏ so với độ tuổi phải lao động, mưu sinh, cậu bé khiến nhiều người xúc động với hình ảnh hăng say làm việc giúp cha mẹ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn lao động

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản