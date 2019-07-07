Nhân dịp nghỉ hè, T. đi phụ hồ để kiếm tiền đỡ đần cha mẹ thì gặp tai nạn thương tâm phải phẫu thuật bỏ một bên mắt.

Vào ngày 2/7 vừa qua, em N.V.T (15 tuổi, quê Kiên Giang) trên đường đi làm về thì gặp tai nạn thương tâm. Thời điểm trên, vì trời tối, đường trơn do mưa, T. không kiểm soát được chiếc xe nên tông vào cây kiểng bên đường, bị cành cây đâm sâu vào mắt.

Vụ tai nạn thương tâm khiến T. phải bỏ một bên mắt - Ảnh: Helino

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện điều trị. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên các bác sĩ đã chuyển em lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán mắt T. bị thương rất nặng nên phải bỏ đi bên mắt trái. Còn bên mắt còn lại, các bác sĩ sẽ cố gắng cứu chữa nhưng cơ hội hồi phục thị lực như lúc ban đầu là rất thấp. Ngoài ra, nạn nhân còn bị gãy sống mũi. Hiện T. cũng không ăn được gì mà chỉ có thể uống sữa vì vết thương quá nặng, ảnh hưởng đến quai hàm.

Được biết, gia đình T. có hai anh em, T. là con trai lớn trong nhà. Tại địa phương, gia đình em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mẹ làm lao công còn cha không có nghề nghiệp ổn định nên thu nhập bấp bênh.

Vì thời gian này T. được nghỉ hè nên tranh thủ xin làm phụ hồ để giúp đỡ cha mẹ, có tiền chuẩn bị cho năm học mới. Thế nhưng em đi làm chưa được bao lâu thì gặp tai nạn thương tâm. Các bác sĩ thông báo quá trình điều trị của T. còn phải kéo dài, không biết khi nào em mới được xuất viện.

Cậu bé chưa đầy 5 tuổi lao động nặng nhọc phụ giúp gia đình khiến hàng triệu người bật khóc Còn quá nhỏ so với độ tuổi phải lao động, mưu sinh, cậu bé khiến nhiều người xúc động với hình ảnh hăng say làm việc giúp cha mẹ của mình.

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