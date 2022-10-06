Vào ngày 6/10, Công an Phú Quốc đã tiếp nhận Vũ Khắc Duy (SN 1984) đến đầu thú, khai nhận hành vi giết chết vợ mình là chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1997).

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự Vũ Khắc Duy (SN 1984, tổ 5, phường Nghĩa Hòa, quận Dương Kinh, Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người. Cụ thể, đối tượng Duy khai nhận hành vi giết chết vợ mình là chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1997, thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Ông Huỳnh Văn Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn, khiến một người tử vong. Cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để bàn giao cho gia đình.

Đối tượng Vũ Khắc Duy - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Vũ Khắc Duy khai nhận, vào năm 2018 có quen biết và chung sống với nhau như vợ chồng (hai người không có đăng ký kết hôn) tại tổ 5 (ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Báo Dân Việt

Tuy nhiên, đến 17h30 vào ngày 5/10, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Do tức giận nên Duy đã dùng tay, chân đánh, đạp vào vùng ngực, bụng vợ mình. Ngoài ra, Duy còn dùng cây chổi quét nhà và một dụng cụ làm bếp bằng kim loại đánh nhiều cái vào người chị Nguyệt. Thấy chị Nguyệt bị ngất xỉu, Duy đưa vào phòng để nghỉ.

Đến khoảng 1h, ngày 6/10, Duy phát hiện chị Nguyệt đã tử vong nên đến Công an Phú Quốc để đầu thú. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Phú Quốc: Mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, chồng lỡ tay đánh chết vợ rồi tự thú Chung sống với nhau 4 năm nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Vũ Khắc Duy đã đánh chết vợ rồi đi tự thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-nguoi-dan-ong-danh-vo-tu-vong-roi-den-cong-an-dau-thu-o-phu-quoc-510660.html