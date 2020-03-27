Lời khai của nghi phạm sát hại sư thầy và nữ phật tử ở Bình Thuận: Hé lộ nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng

Xã hội 27/03/2020 14:41

Tại cơ quan điều tra, hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng khiến sư thầy và nữ phật tử tử vong đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương tại chùa Quảng Ân.

an mang kinh hoang 1
Chân dung nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người thương vong tại Bình Thuận - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, nghi phạm trong vụ án được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1989, người địa phương), bị bắt vào chiều tối 26/3 khi đang lẩn trốn tại TP. HCM. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai vào ngày 23/3, do thiếu tiền nên gã đã lẻn vào chùa với ý định trộm cắp tài sản.

Khi bị phát hiện, Tâm đã dùng khúc cây chuẩn bị sẵn đánh tới tấp vào người sư thầy Thích Nguyên Lộc (57 tuổi) và phật tử Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) khiến cả hai tử vong. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi) cũng bị Tâm tấn công, gây thương tích nặng.

an mang kinh hoang 2
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai do trộm cắp tài sản bị phát hiện nên đã ra tay sát hại các nạn nhân - Ảnh: Internet

Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này, Tâm đã lấy 3 chiếc điện thoại di động rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường trốn vào TP. HCM, đối tượng vứt tang vật trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Căn cứ vào lời khai của đối tượng, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an phường Phước Tân đã tìm được 3 chiếc điện thoại, 1 tràng hạt và 2 chùm chìa khóa tại một cống nước bên đường Võ Nguyên Giáp. 

an mang kinh hoang 3
Tang vật trong vụ án - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều tối 23/3, người dân tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân phát hiện sư thầy Thích Nguyên Lộc, phật tử Nguyễn Thị Bảo Yến và bà Phượng nằm bất tỉnh, cơ thể có nhiều vết thương trong chùa. Sư thầy Thích Nguyên Lộc và nữ phật tử Nguyễn Thị Bảo Yến được xác định đã tử vong còn bà Phượng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện sức khỏe của bà Phượng đã qua cơn nguy kịch.

Bình Thuận: Án mạng kinh hoàng khiến sư trụ trì và người làm công quả tử vong trong chùa

Bình Thuận: Án mạng kinh hoàng khiến sư trụ trì và người làm công quả tử vong trong chùa

Sau khi vào chùa, người dân phát hiện sư trụ trì và 1 người làm công quả tử vong, cạnh đó còn có 1 người phụ nữ bị thương nặng. Hiện vụ án mạng tại chùa Quảng Ân vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Thuận án mạng nghiêm trọng án mạng tại chùa

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản