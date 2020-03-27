Tại cơ quan điều tra, hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng khiến sư thầy và nữ phật tử tử vong đã thừa nhận hành vi phạm tội.
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Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương tại chùa Quảng Ân.
Theo thông tin trên Người lao động, nghi phạm trong vụ án được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1989, người địa phương), bị bắt vào chiều tối 26/3 khi đang lẩn trốn tại TP. HCM. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai vào ngày 23/3, do thiếu tiền nên gã đã lẻn vào chùa với ý định trộm cắp tài sản.
Khi bị phát hiện, Tâm đã dùng khúc cây chuẩn bị sẵn đánh tới tấp vào người sư thầy Thích Nguyên Lộc (57 tuổi) và phật tử Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) khiến cả hai tử vong. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi) cũng bị Tâm tấn công, gây thương tích nặng.
Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này, Tâm đã lấy 3 chiếc điện thoại di động rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường trốn vào TP. HCM, đối tượng vứt tang vật trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Căn cứ vào lời khai của đối tượng, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an phường Phước Tân đã tìm được 3 chiếc điện thoại, 1 tràng hạt và 2 chùm chìa khóa tại một cống nước bên đường Võ Nguyên Giáp.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều tối 23/3, người dân tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân phát hiện sư thầy Thích Nguyên Lộc, phật tử Nguyễn Thị Bảo Yến và bà Phượng nằm bất tỉnh, cơ thể có nhiều vết thương trong chùa. Sư thầy Thích Nguyên Lộc và nữ phật tử Nguyễn Thị Bảo Yến được xác định đã tử vong còn bà Phượng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện sức khỏe của bà Phượng đã qua cơn nguy kịch.