Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương tại chùa Quảng Ân.

Chân dung nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người thương vong tại Bình Thuận - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, nghi phạm trong vụ án được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1989, người địa phương), bị bắt vào chiều tối 26/3 khi đang lẩn trốn tại TP. HCM. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai vào ngày 23/3, do thiếu tiền nên gã đã lẻn vào chùa với ý định trộm cắp tài sản.