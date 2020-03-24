Sau khi vào chùa, người dân phát hiện sư trụ trì và 1 người làm công quả tử vong, cạnh đó còn có 1 người phụ nữ bị thương nặng. Hiện vụ án mạng tại chùa Quảng Ân vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Mới đây, chính quyền thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người thương vong. Hiện trường xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng này là chùa Quảng Ân (khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận).

Hiện trường vụ án mạng tại chùa Quảng Ân khiến 3 người thương vong - Ảnh: Internet

2 nạn nhân tử vong trong vụ án mạng tại chùa Quảng Ân được xác định là sư trụ trì Thích Nguyên Lộc và người làm công quả tên N.T.B.Y (19 tuổi). Bên cạnh đó, người phụ nữ bị thương nặng được xác định là bà N.T.P (mẹ của B.Y).

Theo thông tin trên Báo Giao thông, chiều 23/3, một số Phật tử đi chùa Quảng Ân thì nhìn thấy sư trụ trì và B.Y tử vong với nhiều vết thương trên người. Bên cạnh đó, một người phụ bếp ở chùa cũng bị thương nặng. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Người dân nhiều nơi tập trung về chùa để theo dõi vụ việc - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Thông tin trên Người lao động cho biết, tại hiện trường, 2 chiếc xe máy của 2 mẹ con thương vong trong vụ án mạng đau lòng này đã biến mất.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi hay tin, nhiều người dân từ khắp nơi tụ tập về chùa để theo dõi.

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