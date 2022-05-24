Nghị phạm khai nhận do nghiện game và thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Theo Đại đoàn kết cho biết, chỉ ít giờ sau vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), các trinh sát công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt gọn đối tượng tại một căn nhà ở TP Thủ Đức. Bước đầu, đối tượng Nguyễn Viết Cường, 23 tuổi, đã khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng Nguyễn Viết Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM Tại cơ quan công an, bước đầu, Cường khai nhận do nghiện game và cần tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra chuyện cướp tiệm vàng.

Diễn biến cụ thể vụ việc xảy ra, VTC News đưa tin, trưa ngày 23/5, Nguyễn Viết Cường (ngụ tại quận Bình Thạnh) đã mua 1 chiếc búa tại khu vực cầu Đỏ (quận Bình Thạnh) với giá 15.000 đồng. Đến chiều, Cường đeo khẩu trang đi xe máy tới tiệm vàng Sơn Trang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh. Cường đi vào trong vờ hỏi mua vàng. Khi nhân viên đang tư vấn thì Cường lấy búa giấu sẵn trong người đập vào tủ rồi lấy 2 chiếc vòng vàng bỏ chạy ra xe tẩu thoát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Công an TPHCM Tài sản bị cướp được thu hồi. Ảnh: Công an TP.HCM Cường mang 2 vòng đeo tay bằng vàng bán cho 2 tiệm ở phường 13, quận Bình Thạnh với giá 29 triệu đồng. Số tiền này, Cường nạp 9 triệu đồng vào tài khoản để tiếp tục chơi game, 20 triệu đồng nạp vào tài khoản ngân hàng. Khoảng 16h15 cùng ngày, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng PC02 bắt giữ Cường ngay tại căn nhà ở đường 12, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Thời điểm bị bắt giữ, Cường cho rằng công an bắt nhầm người. Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, một nam thanh niên đi xe gắn máy đến tiệm vàng Sơn Trang, dùng búa đập mạnh vào tủ kính trưng bày, gom một số vòng vàng nữ trang rồi chạy ra ngoài, lên xe gắn máy, tẩu thoát. Theo một số nhân chứng, thời điểm trên họ nghe tiếng tri hô của người bên trong tiệm vàng, thấy nam thanh niên chạy xe máy phóng đi với tốc độ rất nhanh về hướng đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh. Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất hình ảnh camera an ninh ở tiệm, các tuyến đường xung quanh nhằm xác định nghi can để truy bắt.

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