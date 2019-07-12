Lời kể hãi hùng của bé gái 14 tuổi bị trụ trì chùa hiếp dâm

Xã hội 12/07/2019 14:44

Lời kể nạn nhân trong vụ trụ trì chùa hiếp dâm bé gái khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Liên quan đến vụ trụ trì chùa hiếp dâm bé gái gây xôn xao dư luận, Huỳnh Minh Toàn (42 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã thừa nhận bịt miệng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bé gái 14 tuổi.

Ông Toàn là Tiến sĩ Phật học, từng đi du học nước ngoài, thường đi thuyết giảng cho phật tử tại nhiều ngôi chùa. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Toàn là trụ trì 2 ngôi chùa ở Kiên Giang và Đồng Tháp.

Lời kể hãi hùng của bé gái 14 tuổi bị trụ trì chùa hiếp dâm - Ảnh 1
Trước khi bị bắt vì hiếp dâm bé gái, Huỳnh Minh Toàn từng là trụ trì 2 ngôi chùa ở Kiên Giang và Đồng Tháp - Ảnh: NLĐ

Theo lời khai của bé N. (SN 2005) tại cơ quan công an, trong thời gian nghỉ hè đã lên ở với mẹ ruột tại một nhà trọ ở quận 6 (TP.HCM). Sáng 27/6, ông Toàn lái ô tô đến và xin chở N. đến một ngôi chùa trên địa bàn TP.HCM. Nghe N. than buồn, ông Toàn lái xe chở bé gái xuống thẳng TP. Cần Thơ với mục đích đi tham quan cho tịnh tâm.

Sau khi đi chơi ở một số địa điểm, khuya 27/6, ông Toàn đưa bé gái đến nhà nghỉ thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều để thuê phòng.

Sau khi nhận phòng, Toàn đề nghị bé N. đi tắm và vệ sinh cá nhân. Bé gái vừa tắm xong thì bị Toàn đè ra giường, bịt miệng cưỡng hiếp mặc nạn nhân chống cự. Rạng sáng hôm sau, ông Toàn dẫn N. xuống trả phòng. Lúc này, bé gái nói mình vừa bị hiếp dâm nên nhân viên nhà nghỉ đã báo cơ quan công an và bắt giữ Toàn, theo Người Lao Động.

Tại cơ quan điều tra, ông Toàn thừa nhận hành vi cưỡng hiếp. Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Sau vụ việc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh Đồng Tháp và Kiên Giang đã rút quyết định bổ nhiệm và bãi nhiệm chức danh trụ trì đối với Huỳnh Minh Toàn tại 2 ngôi chùa ở Đồng Tháp và Kiên Giang.

Chân dung trụ trì chùa hiếp dâm bé gái 14 tuổi ở Cần Thơ

Chân dung trụ trì chùa hiếp dâm bé gái 14 tuổi ở Cần Thơ

Trụ trì chùa hiếp dâm bé gái 14 tuổi là tiến sĩ Phật học, từng đi du học nước ngoài, thường đi thuyết giảng cho phật tử tại nhiều ngôi chùa lớn.

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Từ khóa:   hiếp dâm nữ sinh

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