Chân dung trụ trì chùa hiếp dâm bé gái 14 tuổi ở Cần Thơ

Xã hội 11/07/2019 02:47

Trụ trì chùa hiếp dâm bé gái 14 tuổi là tiến sĩ Phật học, từng đi du học nước ngoài, thường đi thuyết giảng cho phật tử tại nhiều ngôi chùa lớn.

Vụ việc trụ trì chùa hiếp dâm bé gái đang gây chấn động dư luận xã hội. Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Minh Toàn (42 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo thông tin trên tờ CA TP.HCM.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cũng đã rút quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hội Khánh (xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh) đối với ông Huỳnh Minh Toàn. Đồng thời, Ban Trị sự cũng đã gửi văn bản thông báo đến Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tiếp tục có hình thức xử lý tiếp theo.

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Trụ trì chùa hiếp dâm bé gái bị khởi tố - Ảnh: Thanh Niên

Ông Toàn là tiến sĩ Phật học, từng đi du học nước ngoài, thường đi thuyết giảng cho phật tử tại nhiều ngôi chùa lớn. Tháng 10/2018, ông Toàn được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Hội Khánh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 27/6 vừa qua, ông Toàn dẫn một đoàn phật tử đến hành hương tại TP. Cần Thơ. Rạng sáng hôm sau, một bé gái SN 2005 trong đoàn hành hương tố cáo với cơ quan chức năng về việc bị ông Toàn hiếp dâm. Theo lời nạn nhân, ông Toàn đã dụ dỗ bé gái vào một nhà nghỉ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều để hiếp dâm. Sau khi được mời về làm việc, ông Toàn bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội, theo Zing.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

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