“Tôi làm ca đêm, sáng 8h về nhà đến 9h thì nghe điện thoại đồng nghiệp báo tin dữ thì tức tốc chạy xe tới công ty thì được thông tin vợ đã chuyển viện lên đây. Chỉ còn một ngày nữa về với cơn rồi, ai ngờ” - nam công nhân buồn rầu.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do nổ đường ống dẫn khí tại tầng 3 dãy nhà 3 tầng của Công ty TNHH Seojin Auto (KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn) - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Làm cùng xưởng với chị Hợp là chị Lường Thị Phượng (20 tuổi, Sơn La). Nhớ lại thời khắc kinh hoàng buổi sáng, chị Phượng cho biết: Lúc đó đang làm việc ở phân xưởng thì nghe thấy 2 tiếng nổ lớn, các linh kiện bay tung toé. Chị thấy một đồng nghiệp nam chạy ra nên em chỉ biết chạy theo theo bản năng sinh tồn. Chạy được một đoạn thì ngã xuống, nữ công nhân sau đó được một đồng nghiệp dìu ra xuống tầng 1.

“Mình thấy mệt, run, khó thở. Hiện, bác sĩ thông tin tình trạng bị nhẹ thôi nên cũng yên tâm hơn” - chị Phượng nói và cho biết hiện chưa thông tin sự việc cho gia đình vì sợ cả nhà lo lắng.

Chị Phượng và chị Hợp là hai trong số 13 trường hợp công nhân bị thương trong vụ nổ sáng 30/8 tại công ty Seojin Auto (Lô J5, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, còn 21 trường hợp khác đang được điều trị tại Trung tâm y tế TP. Từ Sơn, bệnh viện Sản Nhi (phụ nữ mang thai) và Viện Bỏng quốc gia (7 trường hợp nặng).

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhìn chung sức khỏe của các nạn nhân trong vụ nổ đã tạm thời ổn định. Một số trường hợp nặng hơn cũng đã được chuyển viện lên Viện Bỏng quốc gia nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi các công nhân gặp nạn trong vụ nổ kinh hoàng tại Công ty TNHH Seojin Auto - Ảnh: VOV

Theo thông tin của Sức khỏe và Đời sống, được biết, sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Liên đoàn Lao động, lãnh đạo công ty tiếp tục thăm hỏi, tạo điều kiện tốt nhất để các nạn nhân hồi phục sức khỏe, chú trọng đảm bảo môi trường lao động an toàn, hạn chế phát sinh các vụ việc tương tự xảy ra.

Theo báo cáo về nguyên nhân vụ việc, khoảng 9h10 ngày 30/8, đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3 - Công ty TNHH Seojin Auto (KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn) bất ngờ phát nổ. Bước đầu, cơ quan Công an xác định đây là vụ nổ cơ học, do áp suất khí lớn dẫn đến bị nổ. Vụ nổ làm vỡ cửa kính, đổ cửa khiến cho các nạn nhân bị thương do văng kính, đổ cửa vào người.

Sau khi bị nổ, các công nhân chạy ào ra ngoài để thoát thân nên nhiều người đã xô đẩy, giẫm đạp lên nhau dẫn đến bị thương.