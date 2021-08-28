Loan tin đồn trên địa bàn xã có ca F0, cô gái 19 tuổi bị phạt 5 triệu đồng

Cô gái 19 tuổi bị phạt 5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật về việc tại địa phương xuất hiện ca F0 trên Facebook cá nhân.

Theo báo Gia đình.net đưa tin, Công an huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) cho biết, Công an tỉnh xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với chị T.T.H. (SN 2002), trú tại thôn Khe Lọng Trong, xã Thanh Sơn về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin bịa đặt gây hoang mang trong dư luận và quần chúng nhân dân.

Cụ thể, trước đó, ngày 13/8 qua khai thác thông tin trên không gian mạng, Công an huyện Ba Chẽ phát hiện tài khoản Facebook "T.H" đăng tải bài viết với nội dung "Thanh Sơn có F0 nha. Mọi người đi đâu cẩn thận nhé. Khẩu trang kín miệng là oki".

Thông tin đăng tải về ca F0 tại xã Thanh Sơn của chủ Facebook là sai sự thật - Ảnh: Giadinh.net

Ngay sau khi thông tin đăng tải, đơn vị nhanh chóng tiến hành tìm hiểu và xác định trên địa bàn xã Thanh Sơn không có trường hợp F0 mắc COVID-19. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook là T.T.H, trú tại thôn Khe Loọng Trong, xã Thanh Sơn (huyện Ba Chẽ).

Theo thông tin của VnExpress, nhà chức trách xác định thông tin trên sai sự thật đã gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch của huyện. Làm việc với công an, cô gái khai do tìm hiểu thông tin không đầy đủ đã đăng tải bài viết với nội dung không chính xác.

Cô gái tại làm việc tại cơ quan công an - Ảnh: VnExpress

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