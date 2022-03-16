Lò mổ lớn nhất Đà Nẵng bị phạt 182 triệu đồng vì hàm lượng chất xả thải vượt gấp 3 lần so với quy chuẩn

Xã hội 16/03/2022 10:17

TP. Đà Nẵng quyết định phạt công ty này vì nước thải từ trung tâm chế biến gia súc, gia cầm xả ra có chứa Coliform vượt quy chuẩn gấp 3 lần với lưu lượng nước thải.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 16/3, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP. Đà Nẵng cho biết, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Đà Nẵng (tổ 112, khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Cụ thể, TP. Đà Nẵng quyết định phạt công ty này 150 triệu đồng vì nước thải từ trung tâm chế biến gia súc, gia cầm xả ra có chứa Coliform vượt quy chuẩn gấp 3 lần với lưu lượng nước thải là 35m3/ngày tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

Ngoài ra, công ty này còn bị phạt tăng thêm 30 triệu đồng vì xả nước thải có chứa phốt-pho tổng vượt quy chuẩn gấp 1,85 lần, buộc phải chi trả kinh phí đo đạc và phân tích mẫu nước thải với số tiền 2,877 triệu đồng. Tổng mức tiền phạt các hành vi vi phạm hành chính là 182,877 triệu đồng.

Lò mổ lớn nhất Đà Nẵng bị phạt 182 triệu đồng vì hàm lượng chất xả thải vượt gấp 3 lần so với quy chuẩn - Ảnh 1
Đà Nẵng buộc công ty phải rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải, thời hạn 30 ngày kể từ quyết định xử phạt - Ảnh: Người Lao động

Đồng thời, buộc công ty phải rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải tại Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, nếu quá thời hạn mà công ty không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế.

Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Nẵng là một trong những địa điểm được Sở TN-MT TP. Đà Nẵng đưa vào danh sách 7 địa điểm tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn.

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