Lồ lộ vòng 3 sau lớp quần mỏng tang khi đi lễ chùa, cô gái trẻ nhận về mưa 'gạch đá'

Xã hội 14/02/2019 11:30

Nội y cùng vòng 3 của cô gái trẻ hiện rõ sau lớp quần mỏng tang bị nhiều người 'ném đá' không thương tiếc.

Tháng Giêng là thời điểm người Việt đi lễ chùa cầu bình an, may mắn cho cả năm rất đông. Đi lễ chùa không chỉ cần tâm thanh tịnh hay lòng thành kính, việc ăn mặc thế nào cho phù hợp cũng vô cùng quan trọng. 

Mới đây, dân mạng chuyền tay nhau loạt ảnh về một cô gái ăn mặc phản cảm khi đi lễ chùa khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Vụ việc cũng tạo ra luồng ý kiến trái chiều thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người.

Lồ lộ vòng 3 sau lớp quần mỏng tang khi đi lễ chùa, cô gái trẻ nhận về mưa 'gạch đá' - Ảnh 1
Nội y cùng vòng 3 của cô gái trẻ lồ lộ sau lớp quần mỏng tang - Ảnh: Facebook

Cô gái mặc chiếc quần màu tím nhạt ôm sát vào cơ thể, tuy không để lộ da thịt nhưng lại hằn lên đường viền nội y phía trong. Ngoài ra vòng 3 của cô nàng cũng hiện rõ mồn một sau lớp quần quá mỏng khiến nhiều người bàn tán.

Lồ lộ vòng 3 sau lớp quần mỏng tang khi đi lễ chùa, cô gái trẻ nhận về mưa 'gạch đá' - Ảnh 2
Hình ảnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng cô nàng mặc quần dài chứ không diện đồ hở hang nên không đáng bị chỉ trích thậm tệ.

"Tôi thấy cô ấy cũng có ý thức diện đồ kín đáo đó chứ, đâu có mặc váy hay áo hở hang gì đâu mà chỉ trích người ta ghê thế", tài khoản P.H. bình luận.

Đáp lại ý kiến này, tài khoản Y.N. cho rằng mặc quần quá mỏng và bó ở những nơi khác cũng là bất lịch sự chứ đừng nói là vào chốn trang nghiêm như chùa chiền: "Mặc cái quần như thế mà cũng bênh được thì bó tay. Loại quần bó này quá mỏng, thông thường người ta sẽ kết hợp với váy hoặc áo dài một chút. Nhìn đằng sau còn phản cảm như thế không biết nhìn đằng trước còn ghê đến mức nào".

Đồng quan điểm với ý kiến trên, tài khoản S.L. bày tỏ: "Nhìn nội y và vòng 3 rõ mồn một thế kia thật phản cảm. Dù mặc cái quần này đến những nơi khác vẫn rất xấu và phản cảm, mặc vào chùa thì càng không chấp nhận được". 

Hai cô gái trẻ bị chụp ảnh lộ vùng kín vì tiểu bậy ngoài đường khiến dân mạng bàn tán xôn xao

Hai cô gái trẻ bị chụp ảnh lộ vùng kín vì tiểu bậy ngoài đường khiến dân mạng bàn tán xôn xao

Hình ảnh hai cô gái vô tư ngồi tiểu bậy trên bãi đất trống giữa ban ngày thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   đi chùa đầu năm cô gái ăn mặc phản cảm ăn mặc phản cảm đi chùa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 22 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 35 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày