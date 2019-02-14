Lồ lộ vòng 3 sau lớp quần mỏng tang khi đi lễ chùa, cô gái trẻ nhận về mưa 'gạch đá'

Nội y cùng vòng 3 của cô gái trẻ hiện rõ sau lớp quần mỏng tang bị nhiều người 'ném đá' không thương tiếc.

Tháng Giêng là thời điểm người Việt đi lễ chùa cầu bình an, may mắn cho cả năm rất đông. Đi lễ chùa không chỉ cần tâm thanh tịnh hay lòng thành kính, việc ăn mặc thế nào cho phù hợp cũng vô cùng quan trọng. Mới đây, dân mạng chuyền tay nhau loạt ảnh về một cô gái ăn mặc phản cảm khi đi lễ chùa khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Vụ việc cũng tạo ra luồng ý kiến trái chiều thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người.

Nội y cùng vòng 3 của cô gái trẻ lồ lộ sau lớp quần mỏng tang - Ảnh: Facebook Cô gái mặc chiếc quần màu tím nhạt ôm sát vào cơ thể, tuy không để lộ da thịt nhưng lại hằn lên đường viền nội y phía trong. Ngoài ra vòng 3 của cô nàng cũng hiện rõ mồn một sau lớp quần quá mỏng khiến nhiều người bàn tán. Hình ảnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Facebook Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng cô nàng mặc quần dài chứ không diện đồ hở hang nên không đáng bị chỉ trích thậm tệ. "Tôi thấy cô ấy cũng có ý thức diện đồ kín đáo đó chứ, đâu có mặc váy hay áo hở hang gì đâu mà chỉ trích người ta ghê thế", tài khoản P.H. bình luận. Đáp lại ý kiến này, tài khoản Y.N. cho rằng mặc quần quá mỏng và bó ở những nơi khác cũng là bất lịch sự chứ đừng nói là vào chốn trang nghiêm như chùa chiền: "Mặc cái quần như thế mà cũng bênh được thì bó tay. Loại quần bó này quá mỏng, thông thường người ta sẽ kết hợp với váy hoặc áo dài một chút. Nhìn đằng sau còn phản cảm như thế không biết nhìn đằng trước còn ghê đến mức nào". Đồng quan điểm với ý kiến trên, tài khoản S.L. bày tỏ: "Nhìn nội y và vòng 3 rõ mồn một thế kia thật phản cảm. Dù mặc cái quần này đến những nơi khác vẫn rất xấu và phản cảm, mặc vào chùa thì càng không chấp nhận được".

Hai cô gái trẻ bị chụp ảnh lộ vùng kín vì tiểu bậy ngoài đường khiến dân mạng bàn tán xôn xao Hình ảnh hai cô gái vô tư ngồi tiểu bậy trên bãi đất trống giữa ban ngày thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-lo-vong-3-sau-lop-quan-mong-tang-khi-di-le-chua-co-gai-tre-nhan-ve-mua-gach-da-315085.html