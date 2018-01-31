Lộ diện chân dung người vợ tận tụy của HLV Park Hang-seo: Thầm lặng bên chồng suốt 31 năm

Xã hội 31/01/2018 14:16

Suốt 31 năm qua, bà Choi Sang A luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng và ủng hộ ông Park Hang-seo. Dù trong hoàn cảnh nào, bà luôn đứng phía sau cổ vũ chồng mình.

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo là người dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam giành được ngôi vị Á quân tại giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á vừa qua. Ít ai biết rằng, đằng sau những thành công của vị thuyền trưởng tài ba này chính là sự hy sinh thầm lặng của bà Choi Sang A - người vợ tận tụy của ông.

Để chồng có thể yên tâm tập trung cho công việc, bà Choi Sang A luôn âm thầm ở phía sau cổ vũ, động viên. Được biết vợ chồng ông Park Hang-seo đã kết hôn được 31 năm.

Lộ diện chân dung người vợ tận tụy của HLV Park Hang-seo: Thầm lặng bên chồng suốt 31 năm - Ảnh 1
Ông Park Hang-seo và bà Choi Sang A kết hôn từ năm 1987 - Ảnh: Internet

Bắt đầu từ tháng 10/2017, ông Park Hang-seo chính thức đến Việt Nam đảm nhận chức huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Kể từ đó, ông chính thức đến đất nước hình chữ S sinh sống. Điều này đồng nghĩa với việc vợ chồng ông phải rời xa quê hương. Đối với phụ nữ thì đây không phải việc dễ dàng, thế nhưng vì yêu chồng bà Choi Sang A sẵn sàng chấp nhận theo chồng đến một đất nước xa lạ.

Lộ diện chân dung người vợ tận tụy của HLV Park Hang-seo: Thầm lặng bên chồng suốt 31 năm - Ảnh 2
Theo huấn luyện viên Park sang Việt Nam sinh sống nhưng thời gian bà Choi Sang A gần chồng chẳng được bao nhiêu - Ảnh: Internet

Bởi bà biết rằng bóng đá chính là niềm đam mê, là hạnh phúc của chồng. Nếu bà không đồng ý, ông Park Hang-seo chắc hẳn sẽ không đi nhưng ông sẽ day dứt, đau lòng.

Dù theo chồng đến Việt Nam sinh sống nhưng bà Choi Sang A cũng không được gần chồng bao nhiêu. Mỗi khi bắt tay vào công việc huấn luyện, ông Park Hang-seo không còn quan tâm bất cứ việc gì khác. Dù nơi huấn luyện chỉ cách nhà vài bước chân, ông cũng nhất quyết không tạt về. Mỗi khi nhớ chồng, bà Choi Sang A chỉ có thể đứng từ cửa sổ nhìn ra. Sau đó, để giao lưu, tìm hiểu các học trò huấn luyện viên Park đã chuyển vào ở hẳn trong khách sạn. Lúc này, bà Choi Sang A chỉ có thể làm bạn với vài chú cún hoặc hàng xóm xung quanh.

Lộ diện chân dung người vợ tận tụy của HLV Park Hang-seo: Thầm lặng bên chồng suốt 31 năm - Ảnh 3
Để khuây khỏa, bà Choi Sang A nuôi cún và làm quen với hàng xóm xung quanh - Ảnh: Internet

Mặc dù phải sống một mình trong thời gian dài nhưng bà Choi Sang A chẳng những không phàn nàn mà còn luôn ủng hộ, trở thành hậu phương vững chắc cho ông. Trước thềm trận đấu chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, bà đã có cuộc gặp với các cổ động viên Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc và gửi lời cảm ơn đến đội tuyển U23 và người hâm mộ Việt Nam: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam có sự đóng góp rất lớn của người dân Việt Nam, những người luôn sẵn lòng ủng hộ đội tuyển. Tất nhiên, huấn luyện viên và các thành viên đội tuyển cũng đã cố gắng hết mình, nhưng đằng sau đó là sự ủng hộ và sự cổ vũ nhiệt liệt của toàn dân Việt Nam”.

Lộ diện chân dung người vợ tận tụy của HLV Park Hang-seo: Thầm lặng bên chồng suốt 31 năm - Ảnh 4
Bà Choi Sang A có cuộc gặp với các cổ động viên Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Sau đó, bà còn gửi lời động viện đến chồng và các cầu thủ U23 Việt Nam: “Ông xã và các chàng trai hãy cố lên! Hãy làm nên một trận đấu không thể nào quên”.

Mặc dù không giành được ngôi vị cao nhất nhưng với vị trí Á quân, đội tuyển U23 đã viết nên một trang sử mới cho bóng đá nước nhà. Để có được thành công này, ngoài tài năng và nhiệt huyết của huấn luyện viên Park Hang-seo, không thể không kể đến sự hy sinh thầm lặng của bà Choi Sang A. 

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