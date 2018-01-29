Những bí mật đời tư chưa từng được tiết lộ của đội trưởng U23 Việt Nam - Trường 'híp'

Trên sân bóng, Xuân Trường là cầu thủ tự tin và chuyên nghiệp. Trong lòng người hâm mộ, anh là một chàng trai điềm tĩnh và hoàn hảo. Thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau một con người mạnh mẽ mà người hâm mộ nhìn thấy trên sân cỏ là một Xuân Trường rất khác.

Có thể niềm yêu thích bóng đá của Xuân Trường được di truyền từ cha mẹ của mình. Bà Nguyễn Thị Sơn – mẹ của Lương Xuân Trường mang thai trùng thời điểm World Cup 1994. Ngoài giờ đi làm, bà cùng với chồng gác lại hết mọi việc để xem và cổ vũ.

Theo lời kể của mẹ cầu thủ gốc Tuyên Quang, ngay từ nhỏ Xuân Trường đã thể hiện rõ sự đam mê bóng đá của mình. Bà kể: “Khi mang bầu Trường, mỗi khi cô xem bóng đá, em đạp khỏe hơn... Giờ nghĩ lại cứ như em biết chơi bóng từ lúc còn trong bụng mẹ ấy”.

Kể từ lúc đi học, thứ Trường thích nhất là quả bóng, đến nỗi cô giáo nào cũng phản ánh với phụ huynh. Cậu bé có thể chơi với bóng cả ngày mà không biết chán.

Từ nhỏ, ông Chiến đã cho con trai tập luyện đá banh - Ảnh: Internet

Phát hiện tài năng của con, ông Lương Bác Chiến quyết định huấn luyện cho Trường theo chế độ đã đề ra trước đó. Mỗi ngày, cậu phải đá được vào khung thành của ba 100 quả.

Ước mơ của Xuân Trường

Cách đây hai năm, khi Xuân Trường còn thi đấu cho Gangwon FC (Hàn Quốc), anh đã từng chia sẻ ước mơ của mình: “Khi tôi mới bước chân vào học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG, tôi đã khát khao một ngày nào đó mình và đồng đội sẽ được ra sân ở đấu trường cao nhất của giải quốc gia là V.League. Tôi cũng mong muốn cùng đội U23 Việt Nam vô địch SEA Games 2017, bởi từ rất lâu bóng đá Việt Nam chưa làm được điều này. Đó cũng là mong mỏi của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Cuối cùng, tôi mong sẽ kiếm được nhiều tiền bằng khả năng của mình để đưa bố mẹ, người thân đi du lịch. Ngoài những điều đó, tôi còn một mục tiêu khác khi gặp người đại diện của mình là phải thi đấu tốt, học hỏi được nhiều thứ khi chơi bóng ở nước ngoài. Đó cũng là điều khó thực hiện nhất.”

Trường và các cầu thủ U23 đã trở thành những người hùng khi viết ra một trang sử mới cho bóng đá nước nhà - Ảnh: Internet

Đến nay, dù ước mơ vô địch SEA Games chưa thể thực hiện được nhưng anh cùng các cầu thủ trong đội tuyển U23 đã giành được ngôi Á quân châu Á, đưa nền bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới.

Mặc dù được người hâm mộ cả nước tung hô, ngưỡng mộ nhưng khi về đến nhà, Xuân Trường vẫn là đứa con được ba mẹ yêu thương, bảo bọc. Vì phải sống xa nhà thường xuyên nên Trường vô cùng trân trọng thời gian ở bên gia đình. Thay vì tụ tập cà phê, nhậu nhẹt với bạn bè thì chàng đội trưởng “híp híp” lại ra vườn giúp ba mẹ cuốc đất, trồng rau.

Có lẽ sau khi biết được những bí mật này của Trường, người hâm mộ sẽ càng yêu thích, tự hào hơn về chàng cầu thủ tài năng này.