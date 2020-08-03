Tối nay (3/8), Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã cung cấp thông tin về lịch trình di chuyển của 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn vừa được công bố vào buổi chiều cùng ngày.

- Ngày 25/7/2020: Lúc 16 giờ 45 phút, bệnh nhân đi bộ ra cổng Bệnh viện Đà Nẵng đón xe buýt Quế Sơn – Đà Nẵng (không rõ biển số xe), trên xe đông người (có đeo khẩu trang), về đến bùng binh ngã ba thị trấn Đông Phú được chồng là T.N.C chở về thẳng nhà bằng xe máy. Về nhà chị tiếp xúc với con là T.M.T sinh năm 2007 và T.T.N.A. sinh năm 2001.

- Ngày 24/7/2020: Bệnh nhân đón xe buýt Quế Sơn – Đà Nẵng (không rõ số xe) đến bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng vào lúc 11 giờ, đến phòng 612 Khoa Thận Nội Tiết thăm chị T.T.T.V (sinh năm 1977) địa chỉ Lãnh Thượng 2, Đông Phú. Ở lại một đêm trong bệnh viện cùng với con của chị V. là T.C.H sinh năm 2007. Bệnh nhân ở trong bệnh viện không đi đâu.

- Ngày 26/7/2020: Khoảng 7 giờ 30 phút, đi chợ Đông Phú (không nhớ đã gặp ai và mua tại chỗ nào) có đeo khẩu trang.

- Ngày 27/7/2020: Bệnh nhân khai báo y tế và được cách ly tại nhà.

- Từ ngày 26/7 - 31/7/2020: Ở nhà có bán quán ăn nhưng không tham gia bán quán và không tiếp xúc với những người đến ăn trong quán, việc bán quán ăn là do chồng và người giúp việc đảm nhiệm.

- Ngày 31/7/2020: 18 giờ 30 phút được đưa đến khu cách ly tập trung Thao trường 3 trong 1 xã quế Mỹ.

- Hiện tại sức khỏe bệnh nhân bình thường.

Những bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới tại Quảng Nam có lịch trình di chuyển phức tạp - Ảnh: Internet

Ca bệnh 623 (nữ, SN 1937), trú khối Quảng Hậu, phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Bệnh nhân lớn tuổi, ở một mình. Từ đầu tháng 7 đến nay không đi bệnh viện hay ra Đà Nẵng.

- Ngày 27/7/2020: khoảng 8 giờ sáng, bệnh nhân mệt được cháu chở đến Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức khám (Bệnh nhân 433 điều trị tại bệnh viện này từ ngày 25/7 – 27/7). Bác sĩ chẩn đoán thiếu máu đề nghị nhập viện, tuy nhiên không nhập viện và về lại nhà tại khối Quảng Hậu.

- Chiều 27/7/2020: Có dấu hiệu mệt, sốt nên người thân thuê xe dịch vụ tại địa phương chở đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (bệnh nhân 524 điều trị tại bệnh viện này từ 25 – 29/7/2020). Sau đó được chuyển lên khoa Nội A.

- Tối 27/7/2020 lúc 23 giờ: Được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực – chống độc.

- Hàng ngày có cháu từ chăm tại bệnh viện. Từ đó đến nay bệnh nhân chỉ ở tại bệnh viện, không về nhà. Chỉ có cháu đến chăm rồi về và vợ chồng 2 em chú bác đến thăm.

- Ngày 1/8/2020: Được Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 2/8/2020 có kết quả dương tính lần 1.

- Tối 2/8/2020: Bệnh nhân được chuyển ra bệnh viện TW Huế.

Ca bệnh 624 (nữ, SN 1951), trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam.

- Ngày 7/7/2020: Bệnh nhân nhập viện điều trị tại phòng 607 khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

- Ngày 25/7/2020: Xuất viện và được đưa về nhà bằng xe bệnh viện.

- Bệnh nhân yếu liệt nằm một chỗ được con cái chăm nuôi, có tiếp xúc với người đến thăm (hiện tại đã được cách ly).

- Hiện tại ghi nhận: Không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm dạ dày.

Ca bệnh 625 (nữ, SN 1969), trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An. Chỉ làm nội trợ trong gia đình.

- Đầu tháng 7/2020: Bệnh nhân được người em dâu (bà L.T.N) đưa ra thăm mẹ chồng tại phòng 607 khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sau đó được em dâu đưa về nhà bằng xe máy.

- Ngày 22/7/2020: Đi chợ Cửa Đại (chợ Cẩm An cũ) từ 6 giờ 30 phút - 7 giờ, ghé hàng cá, hàng rau.

- Chiều 22/7/2020: có đến nhà cô M. (ven sông), nhà anh H., nhà vợ chồng chú G., cô N.

- Ngày 23-25/7/2020: Ở nhà chăm sóc mẹ chồng.

- Từ 26/7- 28/7/2020: Ở nhà lo đám tang, trong đó bệnh nhân có tiếp xúc ông C. (Tân Hiệp), ông C. (Cẩm Thanh-52 tuổi), ông C. (nhỏ) (Cẩm Thanh), bà T., cô N. (trước nhà), vợ chồng ông Đ. (Cửa Đại), vợ chồng bà Y. (Bình Tú-Thăng Bình), mua đồ ở tạp hóa cô Đ., cô P. (đối diện trường TH Cẩm An 1), tạp hóa cô H. (Cẩm Châu).

- Ngày 29/7/2020: Đi chợ Cẩm Châu (chợ Bà Lê).

- Ngày 30/7/2020: Đi chợ Cẩm Châu, sau đó có ghé quầy thuốc bên tay phải chợ (có đeo khẩu trang).

- Ngày 31/7/2020: bệnh nhân được đưa đi cách ly tại trường Thủy Lợi.

- Hiện tại ghi nhận bệnh nhân không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đau dạ dày, rối loạn tiền đình.

Ca bệnh 626 (nữ, SN 1982), trú Xuyên Đông (Đình An cũ), TT.Nam Phước, Duy Xuyên, làm nghề bán mì quảng.

- Ngày 18/7/2020: Vào chăm mẹ chồng là bệnh nhân 524 tại Bệnh viện Bình An, TT Nam Phước. Đến 14 giờ ngày 19/7/2020 về lại nhà và có tiếp xúc với chồng, 2 con và hàng xóm.

- Ngày 20/7/2020: Từ 5 giờ đến 9 giờ bán hàng ăn sáng ở nhà (bún, mỳ) có tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc), đến khoảng 11 giờ đi chợ Cầu Mống, Điện Bàn mua ở hàng tôm, thịt, rau và sau đó về nhà. 13 giờ 35 phút đi đến Bệnh viện Đa khoa Bình An, TT Nam Phước Khoa Nội tầng 5 (P505) để nuôi mẹ chồng là bệnh nhân 524. Tại đây có tiếp xúc với vợ chồng cô Trí ở địa chỉ KP Mỹ Hạt, TT Nam Phước và còn 2 người khác đến thăm (không nhớ rõ tên gì, ở đâu).

- 14 giờ ngày 21/7/2020: Về nhà, có tiếp xúc với hàng xóm (không nhớ rõ đã gặp những ai), sau đó ở tại nhà và không đi đâu.

- Ngày 22-29/7/2020: 5 giờ đến 9 giờ bán hàng ăn sáng ở nhà (bún, mỳ) có tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc), đến khoảng 11 giờ đi chợ Cầu Mống, Điện Bàn mua ở hàng tôm, thịt, rau và sau đó về nhà.

- Ngày 25/7/2020: Lúc 13 giờ có chị H.T.N ở Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đếm thăm khoảng 30 phút.

- Ngày 30/7/2020: Cách ly tại nhà.

- Ngày 31/7/2020: Được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khách sạn Mỹ Sơn, tại đây được lấy mẫu xét nghiệm.

- Tối ngày 02/8/2020: Được đưa về cách ly tại TTYT Duy Xuyên.

Tình trạng hiện tại: Không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Ca bệnh 627 (nam, SN 1974), trú tổ 4, khu phố Xuyên Đông, TT Nam Phước, Duy Xuyên. Làm nghề buôn bán.

- 12 giờ ngày 12/7/2020: Ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm mẹ là L.T.Đ (bệnh nhân 524) nằm ở Khoa Thận – Tiết niệu tầng 6 (P606). Khoảng 10 phút thì về nhà, buổi chiều ở tại nhà, đến 20 giờ đi chợ Nam Phước mua rau củ và sau đó về nhà (có tiếp xúc một số người).

- Ngày 13-16/7/2020: Từ 6 giờ đến 12 giờ bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng rồi sau đó về nhà, buổi chiều ở tại nhà, khoảng 20 giờ đi chợ Nam Phước mua rau củ để bán chợ vào ngày mai.

- 7 giờ ngày 17/7/2020: Đến nhà mẹ là bà L.T.Đ (bệnh nhân 524) để thăm và về lúc 8 giờ, sau đó có đến chợ Nam Phước để lấy hàng từ cửa hàng rau củ để bán ngày mai. Sau đó về lại nhà cùng với vợ (H.T.C.) và hai người con (V.T.T.N., V.T.T.A.).

- Ngày 18-21/7/2020: Thực hiện công việc thường ngày, từ 6 giờ đến 12 giờ bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, buổi chiều ở tại nhà, 20 giờ đi chợ Nam Phước mua rau củ.

- Lúc 21 giờ ngày 21/7/2020: Cùng với 2 con gái T.A. và T.N có đến Bệnh viện Bình An, TT Nam Phước để thăm mẹ là bệnh nhân 524, sau đó về lại nhà.

- Ngày 22-28/7/2020: Thực hiện công việc thường ngày.

- Ngày 29/7/2020: 16 giờ ra thăm mẹ là bệnh nhân 524 tại Khoa HSTC, đến 16 giờ 30 phút thì về nhà.

- Ngày 30/7/2020: 15 giờ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TT Nam Phước, Duy xuyên.

- Tối ngày 30/7/2020 đến 17 giờ ngày 31/7/2020 tự cách ly tại nhà, sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khách sạn Mỹ Sơn, tại đây được lấy mẫu xét nghiệm.

- Tối ngày 02/8/2020: Được đưa về cách ly tại TTYT Duy Xuyên.

- Tình trạng hiện tại: Không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.