Lê Tùng Vân có lời khai gây 'sốc' tại tòa, CĐM ồ ạt mỉa mai: 'Cứ như tấu hài'?

6 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Theo VTC News, ngày 20/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đưa ra xét xử nhóm 6 bị cáo tại Tịnh thất Bồng Lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

"Tôi không theo tôn giáo nào; chưa có vợ con và mong được lấy vợ", bị cáo Lê Tùng Vân khai.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Tùng Vân đứng lên nói giọng khá nhỏ, yếu và mệt nhọc, vừa nói vừa thở gấp. Bị cáo cho biết, mình sinh ngày 21/2/1932 và do trí nhớ giảm nên không nhớ địa chỉ nơi sinh, hiện vẫn độc thân và có 2 bằng đại học gồm bằng Cử nhân tại Trường Đại học Sài Gòn và bằng Cử nhân tiếng Anh.

Bị cáo Lê Tùng Vân trả lời HĐXX. - Ảnh: VTC News

Do bị cáo Vân nghe không rõ những câu hỏi của HĐXX nên toà cho phép bà Vòng Kim Hoa (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) được ngồi cạnh để truyền đạt lại nội dung HĐXX trao đổi với bị cáo Lê Tùng Vân để bị cáo này trả lời.

"Tôi quá lớn tuổi, không nhớ gì, không biết bị tội gì. Giờ tòa định sao thì tôi nghe theo vậy" - bị cáo Vân nói thêm.

4 bị cáo còn lại (trừ bà Cúc) cũng cho rằng mình không theo tôn giáo nào. Họ không biết cha mẹ là ai và không có thông tin gì về cha mẹ.

Ngay khi lời khai của ông Lê Tùng Vân được lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng đã vô cùng "ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa". Phần đông netizen đã bày tỏ thái độ mỉa mai, cho rằng các đối tượng như đang "diễn hài" chối tội vì sự việc đã quá rõ ràng. Đồng thời, một số người cũng thể hiện thái độ "hóng" chờ những diễn biến tiếp theo của vụ án.

Bình luận cửa cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Người Lao Động, kết luận điều tra cho biết, từ năm 2019, Lê Tùng Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên cùng các đồng phạm khác tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có 2 kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official".

Những tài khoản này đăng tải các clip chứa nội dung vi phạm pháp luật nhằm mục đích để cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, chia sẻ, bình luận, tạo sức lan truyền nhanh chóng gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa cùng một số tổ chức, cá nhân khác...

Trước đó, vào ngày 30/6, phiên tòa này đã diễn ra. Tại phiên tòa, luật sư bị các bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm người tham gia tố tụng.

Hiện, sự việc đang được dư luận quan tâm.