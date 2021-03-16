Lật ghe ở Đồng Nai, hai vợ chồng mất tích trên sông

Xã hội 16/03/2021 10:09

Người dân cho biết, chiếc ghe đang chở 3 người đi trên sông Đồng Nai thì bất ngờ lật úp. Một nạn nhân đã kịp bơi vào bờ thoát nạn, còn đôi vợ chồng thì mất tích trên sông.

Lực lượng chức năng đang phối hợp cùng người dân nỗ lực kiếm hai vợ chồng mất tích trên sông Đồng Nai đoạn gần cầu Hóa An giáp ranh giữa Bình Dương và Đồng Nai.

Lật ghe ở Đồng Nai, hai vợ chồng mất tích trên sông - Ảnh 1
Người dân lập bàn thờ tạm cho đôi vợ chồng mất tích trên sông Đồng Nai - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó vào chiều 15/3, chính quyền thị xã Tân Uyên (Bình Dương) và TP. Biên Hòa (Đồng Nai) nhận được tin báo có vụ lật ghe trên sông Đồng Nai đoạn giáp địa phận hai tỉnh nên nhanh chóng có mặt hiện trường. 

Người dân cho biết, chiếc ghe đang chở 3 người đi trên sông thì bất ngờ lật úp. Một nạn nhân đã kịp bơi vào bờ thoát nạn, còn đôi vợ chồng thì mất tích. 

Được biết, hai vợ chồng là chủ cơ sở chế tạo ghe ở TP. Biên Hòa. Cặp đôi đang trên đường đi giao ghe cho khách thì xảy ra sự việc.

Nhân chứng được cho là may mắn sống sót sau vụ lật ghe đang được hạn chế tiếp xúc để phục vụ công tác điều tra.

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