Mặc áo Grab cầm 'súng, mìn' vào cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội

Xã hội 15/03/2021 15:15

Một người đàn ông mặc áo đồng phục Grab, cầm theo một vật giống súng và một cục màu đen quấn băng dính dọa là mìn xông vào cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, khoảng hơn 12 giờ trưa 15/3, một người đàn ông (chưa xác định danh tính) mặc áo Grab xông vào phòng giao dịch Ngân hàng BIDV ở thị trấn Gạch (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đe dọa nhân viên để cướp tài sản.

Mặc áo Grab cầm 'súng, mìn' vào cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội - Ảnh 1
Bắt đối tượng cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội - Ảnh: Tuổi Trẻ 
Mặc áo Grab cầm 'súng, mìn' vào cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội - Ảnh 2
Tang vật tại hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Trên tay đối tượng cầm một khẩu súng (chưa xác định là súng thật hay giả) và một cục màu đen quấn băng dính dọa là mìn.

Nghi phạm khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng rồi lấy đi một số tiền. Tuy nhiên, khi chưa kịp tẩu thoát, người đàn ông đã bị khống chế, bắt giữ.

 

Nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng BIDV.

Một cán bộ Ngân hàng BIDV cho biết tên cướp bị khống chế tại chỗ, sức khỏe các nhân viên được đảm bảo và ngân hàng không có thiệt hại về tài sản. 

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Từ khóa:   ngân hàng BIDV cướp ngân hàng cướp tài sản

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