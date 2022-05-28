Lạng Sơn: Lên rừng hái nấm về ăn, 4 người rơi vào tình trạng nguy kịch phải nhập viện cấp cứu

Xã hội 28/05/2022 11:27

Trung tâm y tế huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn phải nấm độc.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, bốn bệnh nhân gồm: Đ.H.T (SN 1968), Đ.M.P (SN 2012), Đ.M.T (SN 2015, cùng người nhà và trú tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập), bệnh nhân D.A.M (SN 1967) trú tại xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn nhập viện với biểu hiện hôn mê, bất tỉnh, co giật, sùi bọt mép, mệt lả, buồn nôn, huyết áp tụt.

Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Đình Lập khẩn trương thăm khám và cấp cứu các bệnh nhân. Sau đó, 2 bệnh nhân nhỏ tuổi P và T đã tỉnh, sức khỏe cơ bản ổn định. Bệnh nhân H.T và M vẫn trong tình trạng ngộ độc nặng, diễn biến phức tạp nên bệnh viện đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều trị.

Lạng Sơn: Lên rừng hái nấm về ăn, 4 người rơi vào tình trạng nguy kịch phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Nấm độc - Ảnh minh họa: Zing News

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News cho biết thêm, theo lời kể của gia đình, trước đó, các bệnh nhân có lên rừng hái nấm về ăn sau đó xuất hiện tình trạng buồn nôn, co giật, bất tỉnh, được phát hiện kịp thời nên đã nhanh chóng đưa cả 4 nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. 

Gần đây, tại tỉnh Lạng Sơn xuất hiện nhiều sự việc ngộ độc thức ăn, chủ yếu là hoa, quả hái trên rừng, núi. Ngành y tế địa phương khuyến cáo, hiện là thời điểm mưa nhiều, thuận lợi cho các loại nấm dại phát triển. Người dân cần nâng cao cảnh giác không ăn nấm lạ, nấm hoang dại, không rõ nguồn gốc. Trường hợp ăn phải nấm nghi có độc, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và xử trí kịp thời.

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