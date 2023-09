Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân được xác định là N.V.H (19 tuổi) và Q.T.H.C (17 tuổi, cùng quê ở xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng nay, ông Lê Văn Hòa (tổ Thái Phát, phường 12, TP. Đà Lạt) ra thăm vườn thì phát hiện hai thi thể chết trong tư thế ôm nhau, quanh người được quấn chặt bởi dây điện nối với phích cắm điện trên bờ nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Sáng nay (1/8), trao đổi với báo chí, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận đơn vị này đang phối hợp với một số đơn vị liên quan để tiến hành trục vớt, khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện hai thi thể dưới hồ nước tưới tiêu tại làng hoa Thái Phiên (phường 12, TP. Đà Lạt).

Khu vực người dân phát hiện hai thi thể dưới hồ - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để làm rõ sự việc. Tại mép của vườn hoa, cơ quan chức năng còn tìm thấy một số đồ ăn, rượu bia vương vãi trên tấm bìa carton.

Theo thông tin từ Thanh niên, H. đang làm thuê cho gia đình ông Hòa. H. và C. có tình cảm yêu đương với nhau nhưng bị gia đình ngăn cản. C. chỉ mới vào Đà Lạt thăm H. vài ngày thì xảy ra sự việc đau lòng. Vào khoảng 21 giờ 30 phút tối qua, có người nhìn thấy H. và C. đi mua đồ ăn cùng nhau.