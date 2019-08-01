Lâm Đồng: Người dân hốt hoảng phát hiện cặp đôi ôm chặt nhau tử vong dưới hồ

Xã hội 01/08/2019 15:05

Ra thăm vườn lúc rạng sáng, ông Hòa phát hiện hai thi thể dưới hồ trong tư thế ôm nhau, quanh người có quấn dây điện.

Sáng nay (1/8), trao đổi với báo chí, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận đơn vị này đang phối hợp với một số đơn vị liên quan để tiến hành trục vớt, khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện hai thi thể dưới hồ nước tưới tiêu tại làng hoa Thái Phiên (phường 12, TP. Đà Lạt).

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân được xác định là N.V.H (19 tuổi) và Q.T.H.C (17 tuổi, cùng quê ở xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng nay, ông Lê Văn Hòa (tổ Thái Phát, phường 12, TP. Đà Lạt) ra thăm vườn thì phát hiện hai thi thể chết trong tư thế ôm nhau, quanh người được quấn chặt bởi dây điện nối với phích cắm điện trên bờ nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

thi the duoi ho 1
Khu vực người dân phát hiện hai thi thể dưới hồ - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để làm rõ sự việc. Tại mép của vườn hoa, cơ quan chức năng còn tìm thấy một số đồ ăn, rượu bia vương vãi trên tấm bìa carton.

Theo thông tin từ Thanh niên, H. đang làm thuê cho gia đình ông Hòa. H. và C. có tình cảm yêu đương với nhau nhưng bị gia đình ngăn cản. C. chỉ mới vào Đà Lạt thăm H. vài ngày thì xảy ra sự việc đau lòng. Vào khoảng 21 giờ 30 phút tối qua, có người nhìn thấy H. và C. đi mua đồ ăn cùng nhau.

Liên quan đến việc tự tử vì tình, cách đây không lâu tại Nghệ An cũng xảy ra một trường hợp tương tự. Theo đó, vì bị ngăn cản kết hôn khi chưa đủ tuổi, cặp đôi trẻ đã vào rừng ăn lá ngón tự tử.

Cụ thể, Y Ua (17 tuổi, trú xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Vừ Bá Nênh (16 tuổi) có tình cảm yêu đương với nhau. Cả hai mong muốn được kết hôn nhưng gia đình ngăn cản vì chưa đủ tuổi.

thi the duoi ho 2
Vì không được kết hôn, nam thanh niên 16 tuổi cùng người yêu ăn lá ngón tự tử - Ảnh: Internet

Bức xúc vì không được sống chung với người yêu, chiều 3/7 Vừ Bá Nênh hái sẵn một nắm lá ngón bỏ vào túi rồi hẹn người yêu cùng nhau vào sâu trong rừng để tự tử. Khi được phát hiện, Y Ua đã chết, người con trai đang nguy kịch. Mặc dù người thân đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng sau đó Vừ Bá Nênh cũng tử vong.

Cô gái trẻ bỏ lại xe máy nhảy cầu tự tử: Hé lộ tin nhắn cuối cùng gửi bạn trai

Cô gái trẻ bỏ lại xe máy nhảy cầu tự tử: Hé lộ tin nhắn cuối cùng gửi bạn trai

Để lại điện thoại di động cùng xe máy và túi xách, cô gái bất ngờ nhảy cầu tự tử. Trước khi tìm đến cái chết, nạn nhân đã nhắn tin thông báo với bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   lâm đồng tự tử vì tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 36 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản