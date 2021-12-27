Lâm Đồng dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 27/12

Mỗi người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,… tự xét nghiệm, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế khi phát hiện trường hợp tự xét nghiệm dương tính hoặc có các biểu hiện nghi mắc Covid-19.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 26/12, ông Đặng Trí Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản thống nhất dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn kể từ 6 giờ ngày 27/12.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND các huyện, thành phố phối hợp với Công an tỉnh: thu hồi, cất giữ, bảo quản tài sản thuộc các chốt kiểm soát trên địa bàn quản lý, sẵn sàng sử dụng khi cần thiết; hoàn trả lại nguyên trạng vị trí đóng chốt và thanh toán các chi phí phát sinh cho các hộ dân hoặc cơ sở mượn lập chốt (nếu có).

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nhất là khi đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19.

Chốt kiểm soát trên tỉnh lộ 721, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng - Ảnh: SGGP

Mỗi người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,… tự xét nghiệm theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế, khi phát hiện trường hợp tự xét nghiệm dương tính hoặc có các biểu hiện nghi mắc Covid-19 thì báo y tế địa phương kịp thời hỗ trợ, cách ly, điều trị theo quy định. Tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý theo dõi sức khỏe.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các địa phương không được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trái với các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh.

Bộ Y tế 'chốt' phương án cách ly ngừa Covid-19 dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam kể từ ngày 1/1/2022 Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

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