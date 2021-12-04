NÓNG: Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ Quốc khánh năm 2022

Bộ LĐTB&XH vừa chính thức đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ Quốc khánh năm 2022.

Dẫn tin từ báo Kinh tế & Đô thị, Bộ LĐTB&XH đã có đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 5 ngày liên tục gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết; từ thứ Hai (31/1/2022) đến hết thứ Sáu (4/2/2022), tức là ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần. 5 ngày nghỉ Tết Nhâm Dân liền kề với ngày nghỉ cuối tuần của 1 tuần trước và 1 tuần sau đó. Vì vậy, công chức và viên chức sẽ có 9 ngày nghỉ liên tục trong dịp Tết Nguyên đán, gồm 5 ngày nghỉ theo Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước và sau.

Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022, công chức, viên chức nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm 1 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9 và 1 ngày nghỉ liền kề trước. Lịch nghỉ Tết Nhâm dần 2022 theo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh: Internet Căn cứ vào điều kiện thực tế, lịch nghỉ đối với công chức, viên chức và quy định của Luật Lao động, người sử dụng lao động sẽ chủ động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trong đề xuất, Bộ LĐTB&XH khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức. Người sử dụng lao động lựa chọn 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết hoặc 2 ngày nghỉ trước Tết và 3 ngày nghỉ sau Tết. Người sử dụng lao động thông báo phương án lịch nghỉ tới người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày: Ngày Quốc khánh 2/9 và 1 ngày trước hoặc sau. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán hoặc nghỉ lễ Quốc khánh thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp, theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. Tết Dương lịch 2022 có 3 ngày nghỉ liên tục Ngày 1/1/2022 - Tết dương lịch 2022 sẽ trùng vào ngày thứ Bảy - ngày nghỉ cuối tuần. Vì vậy, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 3/1/2022. Theo đó, dịp Tết dương lịch 2022, người dân cả nước có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục.

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