Nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể bé sơ sinh bị vứt bên vệ đường, gần cổng trường cấp 3.

Hôm nay (3/12), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một bé sơ sinh bị vứt bên vệ đường, ngay sát khu vực Trường THPT Thạch Thành I.

Vụ việc phát hiện thi thể bé sơ sinh gần trường cấp 3 thu hút sự quan tâm của dư luận - Ảnh: Lao Động

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 2/12, một số người dân gần khu vực Trường THPT Thạch Thành I bàng hoàng phát hiện thi thể một bé sơ sinh bị vứt bên vệ đường nên tri hô, đồng thời báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Thạch Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể đi trưng cầu giám định, lấy lời khai các nhân chứng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đứa trẻ sơ sinh được người địa phương cho vào trong hộp bìa và đưa về cơ quan chức năng để khám nghiệm - Ảnh: Internet

Khoảng 15 giờ 30 chiều 26/11, một người đi nhặt rác quanh khu vực cầu Đò Quan (thuộc phường Ngô Quyền, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) phát hiện một túi nilon đen được vứt ở ven sông. Tò mò mở ra xem, người này phát hiện một bé trai sơ sinh đã tử vong nên tri hô. Người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng đến hiện trường.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định người mẹ vừa sinh con xong thì bỏ trong túi nilon rồi mang vứt dưới chân cầu. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy đứa trẻ giới tính nam, nặng khoảng 3 kg và vẫn còn sống trước khi bị cho vào trong túi. Tức là người vứt bỏ biết đứa bé còn sống nhưng vẫn nhẫn tâm thực hiện hành động thiếu nhân tính này.

Phát hiện thi thể người phụ nữ bị trói hai chân, dìm dưới mương nước bởi 5 thanh tre Sau nhiều ngày không thấy bà Tuyết đâu, người dân địa phương sang nhà kiểm tra và phát hiện vụ việc đau lòng.

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