Kinh hãi: Xe tải bất ngờ lao không phanh vào quán cơm tấm đêm khiến 3 người nằm dưới gầm xe, trong đó có 1 trẻ nhỏ

Xã hội 14/08/2022 08:52

Khi đang di chuyển trên Quốc lộ 20 theo hướng từ thị trấn Định Quán về xã Phú Túc, xe tải bất ngờ lao lên vỉa hè và tông vào 3 người đang ăn cơm tấm.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 13/8, trên Quốc lộ 20 tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, một chiếc xe tải chở gỗ bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào quán cơm tấm đêm khiến nhiều người kinh hãi.

Đến 22 giờ ngày 13/8, lực lượng chức năng huyện Định Quán (Đồng Nai) vẫn đang phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe tải lao vào quán cơm tấm trên vỉa hè khiến 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ cùng ngày, xe tải 77C-012... di chuyển trên Quốc lộ 20 theo hướng từ thị trấn Định Quán về xã Phú Túc. Khi đi tới gần km104, xe tải bất ngờ lao lên vỉa hè và tông vào 3 người đang ăn cơm tấm, trong đó có 1 cháu nhỏ. Dù kinh hãi trước vụ tai nạn nhưng người dân vẫn kịp yêu cầu tài xế lùi xe lại để đưa những người nằm dưới gầm đầu xe đi cấp cứu.

Kinh hãi: Xe tải bất ngờ lao không phanh vào quán cơm tấm đêm khiến 3 người nằm dưới gầm xe, trong đó có 1 trẻ nhỏ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu - Ảnh: báo Người Lao động

Trước đó, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Bình Phước, cụ thể, theo thông từ trang An ninh thủ đô, khoảng 6h30 ngày 23/3, xe tải BKS 70H-000.52 do tài xế Lê Minh Trung (29 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) chở hàng chục tấn điều lưu thông trên đường ĐT.757 hướng từ xã Long Hà đi Bù Nho. Đến đoạn lên dốc thuộc thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng thì bất ngờ xe bị tuột dốc, lật vào quán ăn bên đường. Thời điểm xe bị lật, có một số người đang ngồi ăn sáng bên trong quán không kịp chạy thoát.

Trong đó, có cháu B.T.L (11 tuổi) và anh L.V.Đ (39 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Riềng) bị xe và bức tường đè lên người tử vong. Ngoài ra, vụ tai nạn làm 6 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn cũng làm gãy nát cột điện, mất điện toàn diện xung quanh khu vực xã Bù Nho. 

Nhận tin báo, Công an huyện Phú Riềng đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác khắc phục vụ tai nạn.

 

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