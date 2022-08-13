Nhân chứng kể lại khoảnh khắc ô tô 'điên' tông cây xăng làm 8 người bị thương: Tài xế đã đi đâu trước khi gây tai nạn?

Xã hội 13/08/2022 13:11

Một vụ tai nạn nghiệm trọng đã xảy ra tên địa bàn TP. Hà Nội. Lái xe ô tô tông liên hoàn 4 xe máy, làm 8 người bị thương tại cây xăng 111 đường Láng, đã có những lời khai ban đầu về vụ việc.

Liên quan đến vụ tai nạn làm 8 người bị thương ở cây xăng Hà Nội, được biết, được biết, lái xe điều khiển ô tô tông cây xăng là Ngô Công Hán (SN 1987, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội).

Theo thông tin từ Dân Trí, tại cơ quan công an, lái xe Hán cho biết, trước đó anh đi dự liên hoan sinh nhật bạn và có sử dụng rượu bia. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở. Tại hiện trường, nhiều xe máy đổ ngổn ngang, chiếc ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng.

Là một trong những người đầu tiên có mặt ở hiện trường, anh An (trú tại đường Láng) cho biết: "Chiếc xe đi với tốc độ nhanh khi lao vào cây xăng khiến nhiều người đang đứng chờ đổ xăng không kịp chạy. Chiếc xe cứ thế lao thẳng cho đến khi đâm vào trụ bơm xăng mới dừng lại. Người điều khiển chiếc ô tô là nam giới, người này bị người dân vây đánh".

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc ô tô 'điên' tông cây xăng làm 8 người bị thương: Tài xế đã đi đâu trước khi gây tai nạn? - Ảnh 1
Lái xe Ngô Công Hán tại cơ quan công an - Ảnh: Dân Trí

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 13/8, Công an Q.Đống Đa, Hà Nội vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trong tại cây xăng đường Láng, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Bước đầu vào cuộc, cơ quan Công an làm rõ, nam tài xế có biểu hiện say rượu. Qua kiểm tra phát hiện người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở. Công an quận Đống Đa đã đưa tài xế về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 12/8, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại cây xăng đường Láng (vị trí gần Ngã Tư Sở). Sau cú tông mạnh từ chiếc ô tô màu đỏ mang BKS: 30H - 75803, nhiều xe máy bị hất văng, la liệt. Nhiều người đổ xăng nằm gục tại chỗ.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc ô tô 'điên' tông cây xăng làm 8 người bị thương: Tài xế đã đi đâu trước khi gây tai nạn? - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Vụ tai nạn xác định có 8 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Trong số người bị thương, có nam thanh niên nằm bất động ngay dưới bánh xe ô tô máu chảy ra ngoài đất.

Nhận được thông tin, các ngành chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt để đưa người đi cứu nạn và tiến hành điều tra vụ việc.

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Liên quan đến vụ ô tô 4 chỗ do một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn điều khiển đã tông vào hàng loạt người và phương tiện ở cây xăng, nhiều nạn nhân vẫn không khỏi bàng hoàng sau sự việc.

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