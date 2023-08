Theo thông tin từ Dân Trí, tại cơ quan công an, lái xe Hán cho biết, trước đó anh đi dự liên hoan sinh nhật bạn và có sử dụng rượu bia. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở. Tại hiện trường, nhiều xe máy đổ ngổn ngang, chiếc ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Là một trong những người đầu tiên có mặt ở hiện trường, anh An (trú tại đường Láng) cho biết: "Chiếc xe đi với tốc độ nhanh khi lao vào cây xăng khiến nhiều người đang đứng chờ đổ xăng không kịp chạy. Chiếc xe cứ thế lao thẳng cho đến khi đâm vào trụ bơm xăng mới dừng lại. Người điều khiển chiếc ô tô là nam giới, người này bị người dân vây đánh".

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 13/8, Công an Q.Đống Đa, Hà Nội vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trong tại cây xăng đường Láng, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Bước đầu vào cuộc, cơ quan Công an làm rõ, nam tài xế có biểu hiện say rượu. Qua kiểm tra phát hiện người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở. Công an quận Đống Đa đã đưa tài xế về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 12/8, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại cây xăng đường Láng (vị trí gần Ngã Tư Sở). Sau cú tông mạnh từ chiếc ô tô màu đỏ mang BKS: 30H - 75803, nhiều xe máy bị hất văng, la liệt. Nhiều người đổ xăng nằm gục tại chỗ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Vụ tai nạn xác định có 8 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Trong số người bị thương, có nam thanh niên nằm bất động ngay dưới bánh xe ô tô máu chảy ra ngoài đất.

Nhận được thông tin, các ngành chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt để đưa người đi cứu nạn và tiến hành điều tra vụ việc.