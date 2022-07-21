Kinh hãi: Cô gái trẻ trình báo bị người đàn ông sàm sỡ, hành hung dã man tại trung tâm thương mại

Xã hội 21/07/2022 09:10

Cô gái 24 tuổi tố người đàn ông sàm sỡ, đụng chạm vòng 3 rồi hành hung ngay tại trung tâm thương mại.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 20/7, một lãnh đạo Công an phường Long Biên (quận Long Biên, TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận trình báo của chị Đ.T.M.A (24 tuổi, TP.HCM) liên quan việc chị A. tố bị ông N.Đ.H (37 tuổi, Đông Anh, TP.Hà Nội) sàm sỡ, hành hung.

Nạn nhân tố cáo, tối 16/7 chị cùng bạn đi mua sắm tại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Khoảng 20 giờ tối hôm đó, khi chị đứng ở cổng số 2 thì bị ông H sàm sỡ, đụng chạm vào vòng 3. Trước diễn biến bất ngờ, chị A. đã đuổi theo để làm rõ sự việc, tuy nhiên người đàn ông tên H. đã phủ nhận hành vi sàm sỡ, đồng thời to tiếng. Không dừng lại ở việc to tiếng, ông H. còn dùng tay đánh liên tiếp vào người chị A.

Kinh hãi: Cô gái trẻ trình báo bị người đàn ông sàm sỡ, hành hung dã man tại trung tâm thương mại - Ảnh 1
Chị A. phải nhập viện điều trị sau vụ việc - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin của báo Người Lao động, sau khi bị đánh, chị A. ngã gục xuống, khóc lóc, kêu cứu trước sự chứng kiến của nhiều người song không được hỗ trợ. "Đúng lúc anh ta bỏ đi, thì bạn của tôi quay lại. Tôi bảo bạn chạy theo giữ anh ta lại, thì bảo vệ và quản lý trung tâm thương mại mới đến, mời tất cả vào phòng để làm việc" - chị A. thuật lại.

Theo chị A., ban đầu, người đàn ông sàm sỡ chị vẫn giữ thái độ chống đối, phủ nhận vụ việc. "Đến khi người quản lý trung tâm nói toàn bộ hành vi của H. đã bị camera giám sát quay lại thì anh ta mới thừa nhận"- cô gái trình bày.

Sau vụ việc, chị A. lập tức đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và được các bác sĩ chẩn đoán bị tổn thương vùng đầu, phải nằm viện theo dõi. Trong đêm 16/7, cô gái 24 tuổi đã trình báo vụ việc đến công an địa phương.

Chia sẻ về tình hình sức khoẻ, chị A. cho biết hiện tại tâm lý của chị không ổn định, vẫn sợ hãi, đầu đau nhức và hay chóng mặt buồn nôn.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Ban quản lý Trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên cho biết do liên quan đến tính bảo mật của khách hàng nên chưa thể cung cấp thông tin.

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