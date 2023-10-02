UBND thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo làm rõ thông tin học sinh lớp 4 ở địa phương do không làm bài tập bị cô giáo dùng roi tre đánh tím lưng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 2.10, đại diện lãnh đạo Trường Tiểu học Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 4 của trường bị cô giáo dùng roi tre đánh vì không chịu làm bài tập, phía nhà trường và cô giáo đã đến gia đình gặp và xin lỗi phụ huynh cũng như học sinh.

Học sinh lớp 4 của trường bị cô giáo dùng roi tre đánh vì không chịu làm bài tập. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Cũng theo đại diện Trường Tiểu học Hải Hòa, trước đó, trong buổi học sáng 30.9, cô giáo L.H. đã có hành động dùng roi tre đánh nhiều lần vào lưng một học sinh nam (thuộc lớp 4B).

Làm việc với nhà trường, nữ giáo viên này thừa nhận, việc cô đánh học sinh là do học sinh không chịu làm bài tập đã giao. Dù trước đó, cô giáo đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng học sinh vẫn không tập trung học bài, bực tức cô H. đã dùng roi đánh vào lưng học sinh.

"Sau khi xảy ra sự việc, phía nhà trường cùng cô giáo đã đến nhà xin lỗi phụ huynh và học sinh" - đại diện Trường Tiểu học Hải Hòa thông tin.

Theo báo Dân Trí đưa tin, theo hình ảnh được người thân học sinh chia sẻ, trên lưng em này có nhiều vết bầm tím. Sau khi sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người xem đã bức xúc lên án hành động đánh học sinh của cô giáo.

Hình ảnh bài đăng được người thân của học sinh đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Qua hình ảnh được người thân của học sinh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, lưng của em học sinh có nhiều vết bầm tím.

Cũng theo lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn, cô giáo H. mới nghỉ hưu. Tuy nhiên, do thiếu giáo viên nên Trường tiểu học Hải Hòa đã hợp đồng lao động với cô giáo này từ đầu năm học 2023-2024.

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