Xôn xao clip cô giáo mầm non bị đánh đập dã man giữa đường, nghi có quan hệ bất chính với phụ huynh học sinh

Xã hội 15/09/2023 09:29

Nội dung clip cho thấy người được cho là cô giáo mầm non đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng bị một người phụ nữ mặc áo hồng chặn đường đánh.

 Theo thông tin từ Dân Việt, ngày 14/9, mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị chặn đường, hành hung.

Ngoài clip, người đăng còn đưa ra thông tin rằng đây là vụ đánh ghen. Người bị đánh tên H., là giáo viên mầm non tại một trường trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Nội dung clip cho thấy người được cho là cô giáo mầm non đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng bị một người phụ nữ mặc áo hồng chặn đường đánh.

Nữ giáo viên bị đánh, tát vào vùng đầu và ngã ra đường cùng xe máy. Người phụ nữ áo hồng nói rằng cô H. có quan hệ tình cảm với phụ huynh học sinh, tức chồng mình. Song, cô H. đáp lại rằng: "Tôi không liên quan".

Đại diện ban giám hiệu Trường Mầm non Phú Phong (huyện Hương Khê), xác nhận người bị đánh trong clip đang làm giáo viên tại trường.

Đó là cô H. (28 tuổi). Hơn 17h ngày 13/9, cô giáo H. tan giờ làm, trên đường về nhà thì bị chặn đường hành hung. Nữ giáo viên bị một người phụ nữ đánh, một phụ nữ khác quay clip đăng lên mạng xã hội.

"Sau khi nhận tin báo, phía công an đã mời những người liên quan đến làm việc. Nguyên nhân như thế nào, công an đang làm rõ", đại diện ban giám hiệu trường Mầm non Phú Phong thông tin.

Cũng theo vị này, cô giáo H. đã ly hôn chồng, đang nuôi con nhỏ 2 tuổi. Nữ giáo viên chuyển từ trường khác về, mới giảng dạy ở Trường Mầm non Phú Phong hơn một năm.

Xôn xao clip cô giáo mầm non bị đánh đập dã man giữa đường, nghi có quan hệ bất chính với phụ huynh học sinh - Ảnh 1
Cô giáo H. bị hành hung dã man giữa đường nghi do ghen tuông - Ảnh: Dân Việt 

Trước đó, vào tháng 1/2023, MXH cũng xôn xao clip đánh ghen vô cùng dã man trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, theo Người Lao Động, ngày 29/1, lãnh đạo thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trong clip về vụ việc một cô gái bị đốt xăng gây xôn xao trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vài ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip quay cảnh một số người xảy ra xô xát. Sau đó, một cô gái được cho là đã bị tạt xăng rồi châm lửa đốt ngay trên đường. 

Sau khi bị đốt, nữ nạn nhân bị ngọn lửa bao trùm liên tục giãy giụa. Một số người đã cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người nữ nạn nhân. 

Đến khoảng 20 giây sau thì ngọn lửa mới được dập tắt. Nạn nhân nằm gục và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Xôn xao clip cô giáo mầm non bị đánh đập dã man giữa đường, nghi có quan hệ bất chính với phụ huynh học sinh - Ảnh 2
Vụ đánh ghen kinh hoàng đầu năm 2023 - Ảnh: Người Lao Động

Lãnh đạo thị trấn Nam Phước xác nhận vụ việc xảy ra sáng ngày 26/1 (mùng 5 Tết) trên địa bàn khối phố Mỹ Hoà (thị trấn Nam Phước). Nạn nhân được xác định là cô gái trú tại TP Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng ban đầu xác định vụ việc xuất phát từ ghen tuông. Công an huyện Duy Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và những người liên quan đã bị triệu tập để lấy lời khai.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen

Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen

Tại đám tang của nữ chủ shop bị sát hại ở Bắc Giang, nhiều người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại tường tận đêm 'định mệnh' hôm 11/4.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen cô giáo bị đánh ghen tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 22 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 37 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới