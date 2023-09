Ngoài clip, người đăng còn đưa ra thông tin rằng đây là vụ đánh ghen. Người bị đánh tên H., là giáo viên mầm non tại một trường trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Nội dung clip cho thấy người được cho là cô giáo mầm non đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng bị một người phụ nữ mặc áo hồng chặn đường đánh.

Đại diện ban giám hiệu Trường Mầm non Phú Phong (huyện Hương Khê), xác nhận người bị đánh trong clip đang làm giáo viên tại trường.

Đó là cô H. (28 tuổi). Hơn 17h ngày 13/9, cô giáo H. tan giờ làm, trên đường về nhà thì bị chặn đường hành hung. Nữ giáo viên bị một người phụ nữ đánh, một phụ nữ khác quay clip đăng lên mạng xã hội.

"Sau khi nhận tin báo, phía công an đã mời những người liên quan đến làm việc. Nguyên nhân như thế nào, công an đang làm rõ", đại diện ban giám hiệu trường Mầm non Phú Phong thông tin.

Cũng theo vị này, cô giáo H. đã ly hôn chồng, đang nuôi con nhỏ 2 tuổi. Nữ giáo viên chuyển từ trường khác về, mới giảng dạy ở Trường Mầm non Phú Phong hơn một năm.

Cô giáo H. bị hành hung dã man giữa đường nghi do ghen tuông - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, vào tháng 1/2023, MXH cũng xôn xao clip đánh ghen vô cùng dã man trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, theo Người Lao Động, ngày 29/1, lãnh đạo thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trong clip về vụ việc một cô gái bị đốt xăng gây xôn xao trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vài ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip quay cảnh một số người xảy ra xô xát. Sau đó, một cô gái được cho là đã bị tạt xăng rồi châm lửa đốt ngay trên đường.

Sau khi bị đốt, nữ nạn nhân bị ngọn lửa bao trùm liên tục giãy giụa. Một số người đã cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người nữ nạn nhân.

Đến khoảng 20 giây sau thì ngọn lửa mới được dập tắt. Nạn nhân nằm gục và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ đánh ghen kinh hoàng đầu năm 2023 - Ảnh: Người Lao Động

Lãnh đạo thị trấn Nam Phước xác nhận vụ việc xảy ra sáng ngày 26/1 (mùng 5 Tết) trên địa bàn khối phố Mỹ Hoà (thị trấn Nam Phước). Nạn nhân được xác định là cô gái trú tại TP Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng ban đầu xác định vụ việc xuất phát từ ghen tuông. Công an huyện Duy Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và những người liên quan đã bị triệu tập để lấy lời khai.