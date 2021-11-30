Khởi tố vụ xe 16 chỗ đưa đón học sinh rớt cửa làm 1 em văng ra khỏi xe và tử vong

Xã hội 30/11/2021 10:19

Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) quyết định khởi tố để điều tra vụ xe đưa đón học sinh bị rớt cánh cửa làm một học sinh lớp 9 văng ra khỏi xe và tử vong.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 29/11, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa phận bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Trước đó, khoảng 10h55 ngày 22/11, tài xế Lò Văn Xịch - 46 tuổi, ngụ ở xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã - lái xe 16 chỗ chở 19 học sinh tan học về, đi trên quốc lộ 12 theo hướng thị trấn Sông Mã - Bó Sinh. Khi đến km315+860 quốc lộ 12 (đoạn qua xã Chiềng Sơ), cửa xe bất ngờ bị bung chốt rơi ra ngoài khiến em Lò Thảo U. (14 tuổi, ở xã Chiềng Sơ) và em Tòng Thị Nh. (11 tuổi, ở xã Chiềng Sơ) văng ra ngoài.

Vụ việc khiến em U. tử vong tại chỗ, em Nh. bị thương nhẹ. 

Khởi tố vụ xe 16 chỗ đưa đón học sinh rớt cửa làm 1 em văng ra khỏi xe và tử vong - Ảnh 1
 Xe ô tô chở học sinh gây tai nạn - Ảnh: Baogiaothong.vn

Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế Xịch chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, ôtô còn hạn kiểm định đến hết ngày 8/12. Chiếc xe 16 chỗ do Công ty TNHH du lịch và thương mại Phú An ký hợp đồng vận chuyển hành khách với ông Sầm Văn Hướng (ở xã Chiềng Sơ) vận chuyển hành khách hằng ngày theo lộ trình từ xã Chiềng Sơ đến Trường THCS Chiềng Sơ và ngược lại.

Ban an toàn giao thông huyện Sông Mã ban đầu xác định đây là vụ tai nạn rủi ro chứ không phải tai nạn giao thông. Còn theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ôtô nói trên sản xuất năm 2005 tại Việt Nam, số người cho phép chở là 16 người.

Xe đưa đón học sinh rơi cánh cửa khiến 4 em bị văng ra ngoài, trong đó 1 em tử vong thương tâm

Xe đưa đón học sinh rơi cánh cửa khiến 4 em bị văng ra ngoài, trong đó 1 em tử vong thương tâm

Tại Sơn La, chiếc xe đưa đón học sinh 16 chỗ, biển kiểm soát 26B - 007.01 đang chở các học sinh sau giờ tan học về thì bất ngờ rơi cánh cửa khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài.

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