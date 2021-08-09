Khẩn: Tất cả người dân trên địa bàn TP. Hà Nội cần lưu ý ngay những điều sau đây

Xã hội 09/08/2021 09:16

Khi người dân có một trong các biểu hiện sau đây cần liên hệ ngay cơ quan y tế.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội vừa có thông báo khẩn đề nghị tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác,... cần phải liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19. Hoặc liên hệ ngay với CDC Hà Nội (0969082115 hoặc 0949396115) để được tư vấn

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Thông báo khẩn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đến với tất cả người dân trên địa bàn - Ảnh: CDC 

Sáng 9/8, Sở Y tế Hà Nội thông tin từ 18h ngày 8/8 đến 6h ngày 9/8, Thủ đô ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19; trong đó có 8 ca tại khu cách ly, 1 ca tại cộng đồng.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1792 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1075, số mắc là người đã được cách ly 717.

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