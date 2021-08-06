Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày theo Chỉ thị 16

Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội thêm 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo Lao động đưa tin, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội thêm 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố đến ngày 22/8. Bà Nguyễn Thị Tuyến thông tin: "Để đảm bảo phòng, chống dịch một cách tốt nhất, thành phố sẽ thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày nữa theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng".

Hà Nội tiếp tục áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 - Ảnh: Lao động Theo báo Giao thông, Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7 nhưng sau gần 2 tuần, diễn biến dịch bệnh tại Thủ đô có phần chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng vẫn ở mức cao. Tính từ ngày 29/4 đến ngày 6/8, Hà Nội có 1.559 trường hợp dương tính mới, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 928, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 631. Theo đó, ngày 5/8, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có văn bản yêu cầu từng cấp, ngành, đơn vị cần rút kinh nghiệm, phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống dịch vừa qua trên địa bàn Thành phố. Trong bất cứ tình huống nào tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội thêm 15 ngày - Ản: Báo giao thông Khi tình hình dịch ổn định, không phát sinh thêm ca nhiễm mới cần canh gác thật chặt, bảo vệ vững chắc Thủ đô, giữ vững thành quả chống dịch, hạn chế tối đa sơ hở để dịch bệnh xâm nhập Thành phố. Đồng thời, Sở Y tế được giao nhiệm vụ kiên định các giải pháp chống dịch "3 trước", "4 tại chỗ". Triển khai các kịch bản chi tiết chủ động ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ, diễn biến thực tế. Có phương án dự phòng trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tập trung triển khai phương án về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn Thành phố với phương châm “vaccine về tới đâu phải tiêm ngay cho người dân tới đó”. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại các quận, huyện, thị xã bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng tiêm, đúng nguyên tắc, quy định, an toàn, hiệu quả.

Chuyển dạ trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội, thai phụ được hai chiến sĩ trực chốt 'hộ tống' đi sinh Một thai phụ khó sinh nhưng không thể gọi taxi đến bệnh viện, lại đang trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội đã được hai chiến sĩ trực chốt kiểm dịch hỗ trợ đưa đến phòng khám để sinh con.

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