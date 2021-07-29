Hướng dẫn về kiểm soát di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại TP.HCM

Xã hội 29/07/2021 16:32

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản 2522 về kiểm soát di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong đó hướng dẫn về mua hàng thiết yếu và đi tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ VOV, UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản 2522 về kiểm soát di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó nêu rõ, với người dân đi chợ, siêu thị, UBND phường, xã, thị trấn tổ chức phát phiếu đi chợ, siêu thị cho người dân theo quy định, trong đó ghi rõ thời gian đi và các địa điểm chợ, siêu thị, cửa hàng gần nhất để người dân mua sắm.

Còn với đội ngũ shipper, UBND yêu cầu ngoài các giải pháp nhận diện hiện nay như đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy thông hành của doanh nghiệp cấp cho shipper, ứng dụng quản lý đơn hàng... còn phải có bảng tên thẻ cứng có hình, xác nhận của doanh nghiệp cho từng shipper và ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR; thực hiện băng đeo tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo cao 20cm, in chữ "Shipper" màu trắng. Thời gian hoạt động là từ 6h – 18h hằng ngày. Riêng đối với shipper thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 thì được phép di chuyển liên quận, huyện, TP.Thủ Đức.

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Ảnh minh họa: Internet

Đối với người đi tiêm vaccine, UBND TP quy định ngoài giấy mời tiêm hoặc tin nhắn điện thoại, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện cấp thẻ/phiếu nhận diện (màu sắc thay đổi hằng ngày) để người đi tiêm vaccine đeo trên ngực, phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, một số địa phương sẽ triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân sau 18h mỗi ngày.

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Ảnh minh họa: Internet

UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà, kịp thời phản ánh cho lực lượng chức năng xử lý nghiêm các sai phạm; tiến hành lập rào chắn cứng các lối đi phụ để thuận lợi cho việc kiểm soát các tuyến đi chính; rà soát việc tổ chức tiêm vaccine cho người dân, hạn chế tối đa việc người dân di chuyển ra khỏi phường, xã, thị trấn, quận, huyện TP.Thủ Đức để tiêm vaccine. Chính quyền tăng cường phối hợp với ban quản lý và bảo vệ chung cư kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cư dân, đảm bảo quy định về giãn cách giữa các hộ dân với nhau và không tập trung tại các khu vực công cộng của khu chung cư.

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Từ khóa:   giãn cách xã hội COVID-19 kiểm soát di chuyển

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